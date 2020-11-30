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Два ДТП одновременно произошли в районе 3-го километра МКАД

30.11.2020 13:23 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Движение было затруднено свыше получаса. В ГАИ говорят, дистанция могла стать причиной столкновения "мазды" и БМВ, а спустя несколько минут "тайота", которая проезжала мимо, сбила "мицубиси" - ее водитель остановился, заметив ДТП. В итоге от удара "мицубиси" отбросило на разделительное ограждение, "тайота" столкнулась с попутной "вольво". И замкнул этот круг аварий БМВ - участник предыдущего ДТП.   Пострадавших нет, но всем машинам потребуется ремонт. И здесь ГАИ обращает внимание на погодные условия, призывая автомобилистов грамотно оценивать дорожную обстановку.

 
 
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Движение было затруднено свыше получаса. В ГАИ говорят, дистанция могла стать причиной столкновения "мазды" и БМВ, а спустя несколько минут "тайота", которая...
 
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