Дело о незаконном обороте наркотиков

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Уголовное дело о незаконном обороте наркотических веществ расследуют следователи в Слониме. Как ранее сообщалось, у 37-летнего местного жителя сотрудники милиции на работе нашли бумажный сверток с веществом растительного происхождения. При этом сам мужчина на момент задержания находился под действием наркотиков. Тогда по изъятому веществу назначили экспертизу. А в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 328. Ранее мужчина был осужден по данной статье. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что марихуану он выращивал сам на даче для личного потребления и сейчас у него на участке также имеется наркотик. В итоге во время обыска в летнем домике обнаружены два свертка с веществом растительного происхождения, сигаретный короб с семенами и две пластиковые бутылки с признаками нагара.