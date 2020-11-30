Студия площадью 36 метров. Как вам ремонт, на который потратили больше 14 тысяч долларов?

Источник материала: Tut.by

В этой квартире в Подмосковье, которую владельцы будут сдавать, перед дизайнером поставили цель создать универсальное пространство, которое выгодно выделялось бы на общем фоне арендного жилья. Результат опубликовал INMYROOM.



Фото: inmyroom.ru

Квартира — однокомнатная, площадь — 36 кв.м. Дизайнером была Элина Богомолова. Если говорить о работе вкратце, то здесь отказались от внутренних перегородок и объединили кухню, гостиную и спальню. Интерьер квартиры сделали в лофтовом стиле: штукатурка на стенах — отсылка к необработанному бетону, пол имеет рустикальный рисунок, в отделке есть индустриальные детали типа веревки, цепей, металла. Планировка тоже соответствует — в помещении нет перегородок. На ремонт потратили около 14 тысяч долларов.

Фото: inmyroom.ru

По плану застройщика в квартире были стандартная изолированная маленькая кухня, длинный темный коридор и комната, а также раздельный маленький санузел. Перегородку между кухней, комнатой и коридором решили не возводить. За счет этого получили большое светлое пространство. Санузел совместили, чтобы увеличить его площадь и расположить встроенную в тумбу стиральную машину. Фото: inmyroom.ru Фото: inmyroom.ru Фото: inmyroom.ru За счет формы помещения зона кухни выглядит обособленно, остальные функциональные зоны считываются по расстановке мебели и сценариям освещения. Гостиная зона условна и очерчена периметром ковра. Рабочее место встроено в зону хранения — это вполне функциональное жилье, подходящее для удаленной работы и отдыха.

Фото: inmyroom.ru

Фото: inmyroom.ru Кухню делали на заказ: часть шкафов нестандартного размера. Дизайнер не хотела загромождать стену верхними шкафами, поэтому ограничились двумя узкими шкафчиками сверху. Размер кухни и объем мест для хранения сопоставимы с размерами квартиры. Фото: inmyroom.ru Большая тумба под раковину в санузле сделана на заказ из ставенных дверей, в ней хватило места и на стиральную машину, и на место для хранения. Также в нише над унитазом есть полки. Раковина — из натурального камня.

Фото: inmyroom.ru Стены во всей квартире отделаны штукатуркой — это плиточный клей, особым способом нанесенный и заглаженный. В санузле он покрыт влагостойким матовым лаком. Вокруг ванны и на полу — плитка. В остальном помещении на полу ламинат, так как владелец квартиры искал бюджетный и износостойкий материал, который не придется циклевать и ремонтировать после каждого арендатора. Подоконники в квартире деревянные, их медовый цвет хорошо контрастирует с холодными серыми стенами. Фото: inmyroom.ru Фото: inmyroom.ru В прихожей предусмотрена вешалка для верхней одежды, также достаточно большой объем хранения берет на себя тумба-бочка. В комнате стоят два шкафа для одежды и белья. В ванной — тумба, которая может вместить в себя даже пылесос. Фото: inmyroom.ru — Под этой квартирой есть кладовка, в которой можно хранить все необходимое, поэтому мы воспользовались возможностью не заставлять маленькую квартиру лишней мебелью, — рассказывает дизайнер. Фото: inmyroom.ru