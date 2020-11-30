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В Гродно подорожал проезд в общественном транспорте: талончик стал стоить на 10 копеек больше

30.11.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно подорожал проезд на общественном транспорте. Так, с 29 ноября талончик на одну поездку в городском автобусе или троллейбусе стоит 70 копеек, а у водителя — 75 копеек. Вместе с ценой на талоны изменилась и стоимость проездных, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: tutgrodno.com

По правилам пассажирских перевозок, пользоваться талонами по старым тарифам можно не более 30 дней со дня подорожания. Если позже, то придется заплатить штраф от 13,5 до 27 рублей.

По окончании 30 дней неиспользованные талоны предыдущего тарифа можно обменять на новые (на старые талончики поставят штамп «70 копеек»).

Последний раз проезд в городском общественном транспорте в Гродно дорожал в декабре прошлого года.

Сколько теперь стоит проездной (в рублях)

Автобус и троллейбус

— на месяц — 42,04 (+6,01),

— на полмесяца — 22,14 (+3,16),

— на декаду — 14,79 (+2,11).

На один вид транспорта (только автобус или только троллейбус)

— на месяц — 31,50 (+4,5),

— на полмесяца — 16,80 (+2,4),

— на декаду — 11,08 (+1,58).

Рабочий проездной на автобус и троллейбус

— на месяц — 33,61 (+4,8),

— на полмесяца — 17,73 (+2,53).

Рабочий проездной на один вид транспорта

— на месяц — 25,20 (+3,60),

— на полмесяца — 13,44 (+1,92).

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно подорожал проезд на общественном транспорте. Так, с 29 ноября талончик на одну поездку в городском автобусе или троллейбусе стоит 70 копеек, а у водителя - 75...
 
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