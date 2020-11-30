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Под Лидой столкнулись Audi и Daewoo. Пока ждали ГАИ, пассажирку последнего насмерть сбил Mercedes
Источник материала: Tut.by
Девушка погибла под колесами автомобиля в Лидском районе. Об этом
Авария произошла 30 ноября, около 09.00, вблизи деревни Доржи. Здесь 20-летний водитель Daewoo не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Audi.
После столкновения водитель и 18-летняя пассажирка Daewoo вышли из машины и ожидали приезда сотрудников ГАИ. В какой-то момент ехавший со стороны Березовки Mercedes, которым управлял 48-летний водитель, сбил девушку. По его словам, он видел стоящие автомобили с включенной «аварийкой» и думал объехать, не выезжая на встречку, но завершить данный маневр не смог.
В результате наезда девушка получила тяжелые травмы и умерла до приезда скорой помощи.
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Авария произошла 30 ноября, около 09.00, вблизи деревни Доржи.
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