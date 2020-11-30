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Красный Бор и Сеница протестуют не только в воскресенье
Источник материала: Хартия'97
Красный Бор и Сеница протестуют не только в воскресенье
Сегодня — 114 день белорусской революции.
`В Беларуси продолжаются ежедневные акции протеста против узурпатора Лукашенко.
Красный Бор и Сеница протестуют не только в воскресенье, пишет телеграм-канал
Напомним, что вчера в Беларуси прошел
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Сегодня — 114 день белорусской революции.
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