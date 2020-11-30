Источник материала: Хартия'97

«Тройки» по истории 3 30.11.2020, 13:12

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Фото: AP

Буквально на глазах сыплется миф российских пиарщиков.

Нахождение в обществе Путина, известного своим низким уровнем мышления и мачистскими выражениями, ведет к глубокой внутренней деградации и его окружения. Примеров тому великое множество, но конкретно сейчас в поле зрения попал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Буквально на глазах сыплется миф его пиарщиков о сдержанности «железного человека-атланта», который держит на своих плечах всю Россию, пишет Telegram-канал «Сито Сократа» .

В многочисленных статьях-панигириках, густо появляющихся в СМИ к его дням рождениям, можно прочитать факты о замечательном и славном парне Сереже Шойгу. Целенаправленно формируется и лакируется образ Шойгу, как прирожденного спасателя и военного, который при этом рос в семье высокопоставленного политработника, но ничем не выделялся из окружающей его массы других детей.

По воспоминаниям его школьной учительницы физкультуры Ники Максимовны известно, что Сергей Шойгу никогда не ругался, и не скандалил. Вот этот момент абсолютно не походит на правду, если посмотреть на то, как выражается и скандалит Шойгу сейчас. Одно дело, когда министр позволяет себе такое в общении со своими подчиненными, которые его часто обманывают.

Вспомнить хотя бы историю с отставками командования «отстойного» Балтийского флота, когда в 2016 году Шойгу на высоких тонах уволил до полусотни адмиралов и старших морских офицеров, находясь в состоянии нервного срыва. Такого армия не знала со времен полета Матиаса Руста с посадкой на Красной площади в 1987 году, когда разжаловали все руководство ПВО СССР. Но тогда хоть повод, а Шойгу просто выразил свой немотивированный гнев. Не боится Шойгу, подражая Путину, критиковать и иностранных руководителей. Особенно не стесняется он выражаться в адрес немецкого руководства.

В 2018 году, когда министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен высказалась за то, что с Москвой имеет смысл говорить лишь «с позиции силы», Шойгу сказал: «немцам еще бы лет 200 молчать, пусть они вернутся в историю и спросят у дедушек, каково это разговаривать с Россией с позиции силы». Прошло два года, и вот 29 ноября 2020 года Шойгу буквально тот же текст повторил в адрес уже другого министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявившей о необходимости усиления позиций НАТО и ФРГ на фоне роста российской угрозы.

В ответ Шойгу сказал следующее: «Здесь это больше похоже на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Ученицы, у которой мама или папа директор школы. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой…». Также Шойгу добавил, что германской стороне «еще лет сто, если не больше, отмаливать, что сделали их предки».

Эти мысли Шойгу говорят об очень многом. Россия хочет быть ментором по отношению к странам НАТО, и готовится к углублению конфронтации с ними. При этом в Кремле нет никакого уважения к руководству европейских государств. Также Кремль снова спекулирует на теме исторической памяти, а конкретно Шойгу хочет поучать Германию, и затыкает немцам рот, ссылаясь на события агрессии «Третьего Рейха» 75-летней давности.

Совершенно непонятно, как так себя может вести представитель путинского режима, ведущий агрессию против множества других государств: Грузии, Украины, Сирии, Ливии. Шойгу потерял связь с реальностью, а ведь ему уже сейчас пора самому подумать над тем, как отмаливать грехи за пролитую кровь в разных частях мира, а также готовится к поездке в Гаагу.

Здесь важно отметить, что если хамству и общению матом Шойгу научился, видимо у Путина, то вот с историей у него было очень плохо еще со времен учебы в забитой чаданской школе. В одном из интервью классный руководитель Шойгу, Александра Михайловна Леонова говорит: «Сереженька… Хороший… И зачем я ему по истории тройки ставила?». А может, все-таки вы тогда не ошибались, Александра Михайловна, и абсолютно точно установили посредственный уровень знаний вашего непутевого ученика. Сейчас эта темнота выплескивается на международном уровне. Вероятно, Шойгу просто хочет отыграться за детские травмы, что выглядит еще более гротескно.

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