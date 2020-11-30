Источник материала: Хартия'97

Гомель все ближе к коллапсу в здравоохранении 1 30.11.2020, 12:52

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В поликлиниках огромные очереди.

- Гомель все ближе к коллапсу в здравоохранении.

Фотография сделана в 11 утра в гомельской детской поликлинике, филиал 3. Люди с детьми больше 4 часов ждут. Часть людей ушли на другой этаж, когда согласились закрыть больничный без осмотра ребёнка, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель.





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