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Гомель все ближе к коллапсу в здравоохранении
Источник материала: Хартия'97
Гомель все ближе к коллапсу в здравоохранении
В поликлиниках огромные очереди.
- Гомель все ближе к коллапсу в здравоохранении.
Фотография сделана в 11 утра в гомельской детской поликлинике, филиал 3. Люди с детьми больше 4 часов ждут. Часть людей ушли на другой этаж, когда согласились закрыть больничный без осмотра ребёнка, - пишет телеграм-каналу
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В поликлиниках огромные очереди.
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