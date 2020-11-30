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В школе Волковыска сняли портрет Лукашенко, потому что дети в него плюются
Источник материала: Хартия'97
В школе Волковыска сняли портрет Лукашенко, потому что дети в него плюются
Ситуация в стране затрагивает абсолютно всех белорусов.
В спортзале школы города Волковыска сняли портрет Лукашенко, потому что дети в него плюются.
Вот она, народная любовь, от мала до велика, пишет телеграм-канал
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Ситуация в стране затрагивает абсолютно всех белорусов.
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