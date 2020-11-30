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В школе Волковыска сняли портрет Лукашенко, потому что дети в него плюются

30.11.2020 13:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В школе Волковыска сняли портрет Лукашенко, потому что дети в него плюются

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  • 30.11.2020, 12:33
  • 8,599
В школе Волковыска сняли портрет Лукашенко, потому что дети в него плюются
иллюстрационное фото

Ситуация в стране затрагивает абсолютно всех белорусов.

В спортзале школы города Волковыска сняли портрет Лукашенко, потому что дети в него плюются.

Вот она, народная любовь, от мала до велика, пишет телеграм-канал «Баста».

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Ситуация в стране затрагивает абсолютно всех белорусов.
 
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