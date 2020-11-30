Источник материала: Хартия'97

В школе Волковыска сняли портрет Лукашенко, потому что дети в него плюются 17 30.11.2020, 12:33

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иллюстрационное фото

Ситуация в стране затрагивает абсолютно всех белорусов.

В спортзале школы города Волковыска сняли портрет Лукашенко, потому что дети в него плюются.

Вот она, народная любовь, от мала до велика, пишет телеграм-канал «Баста» .

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