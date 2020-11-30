Цифра дня. Внешний госдолг с начала года вырос на $1 млрд. Сколько должны всего?

Источник материала: Салiдарнасць

Минфин опубликовал цифры.

Так, государственный долг Беларуси на 1 ноября 2020 года составил 57,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%, сообщает Минфин.

Внешний госдолг по состоянию на 1 октября 2020 года составил 18,1 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 5,8%.

В январе-октябре 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 2,549 млрд долларов.

Отметим, что в 2020 году расходы на погашение госдолга составят 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема. Ситуацию осложняет девальвация рубля более чем на 20% к доллару с начала года.