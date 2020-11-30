«Кто их воспитывал? Откуда вот это?» Баскетбольный тренер Крутиков возмущен действиями силовиков

Источник материала: Tut.by

Экс-главный тренер сборной Беларуси по баскетболу Александр Крутиков удивился действиям силовиков после выборов президента. Его слова приводит «Трибуна» .



Александр Крутиков. Фото: bc-tsmoki.by

— Даже если ты имеешь другую точку зрения, какое ты имеешь право бить человека, у которого она другая? Кто тебе дал такое право?

— Вам ответят, что был приказ.

— А когда поступит другой приказ, начнут стрелять? Впрочем, они уже это делают: стреляют резиновыми пулями, бросают гранаты. Но ведь должно же быть внутреннее ощущение правильности деяний. Тебя же никто не забрасывает камнями, как во Франции. Люди собираются и выражают мирный протест. Откуда такое насилие? Как могло в этих белорусах, которые ходят в балаклавах, такое зародиться и проявиться? Кто их воспитывал? У них же есть матери, родные, близкие, жены, дети, наверное. Откуда вот это?! Этого я не могу понять. То, что сейчас делается — это фашизм… — сказал Крутиков.

Отметим, что Александр Крутиков — в числе 1140 спортсменов, которые подписались под обращением против насилия и фальсификаций. В их числе — многие звезды белорусского спорта: Надежда Скардино, Анна Гуськова, Елена Левченко, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Артур Удрис, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Наталья Зверева, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.