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Александр Лукашенко: «Вместе проще преодолеть всякие трудности. Ну надо этим путём и идти»

30.11.2020 13:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета – 28 вопросов в повестке – и экономические последствия пандемии. Об этом 30 ноября шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Вместе проще преодолеть всякие трудности. Ну надо этим путём и идти»

Александр Лукашенко встретился с Михаилом Мясниковичем. С февраля он возглавляет Коллегию Евразийской экономической комиссии. Нынешняя встреча стала хорошей возможностью обсудить интересующие нас вопросы перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Оно намечено на 11 декабря. Очевидно, что год для стран Союза сложный: государства столкнулись с серьезными проблемами социально-политического характера. Но, тем не менее, свою работоспособность в сложных условиях сохранили. Накопившиеся вопросы, да и в целом, стратегию развития ЕАЭС на будущую пятилетку обсудят в ближайшие дни.

Александр Лукашенко: «Вместе проще преодолеть всякие трудности. Ну надо этим путём и идти»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такого, наверное, вы не помните года, как этот 2020-й, год високосный. Очень тяжелый год, но то ли еще будет. Одно дело обвалиться – экономика вся рухнула в мире, и нас это коснулось прилично, и Россию, и Казахстан, и мы, и Киргизия, и Армения. А выход будет очень тяжелый из этой ситуации. Тем более, вы же видите, началось противоборство. Фактически, идет экономическая война уже, кое-где неприкрытая война с переходом на не просто дипломатическую какую-то элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил эти факты совсем недавно. Замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных государств неслабых и их цель. Пора очень серьезно обсудить те проблемы, которые встают перед нами. Но тем не менее повестка дня готова, регламент определен – видеоконференция 11 декабря. Так?

– Да.

– 11 декабря. Насколько я понимаю, 28 вопросов пока. 24 мы обсудим традиционно в широком, четыре – в узком, более закрытые вопросы. Естественно, мы настаиваем на том, чтобы безукоснительно, без затяжек, всякой бюрократии мы решали те вопросы, которые запланировали без всяких там откладываний на потом. Тем более ситуация такова, что, как Путин всегда подчеркивает, надо быть вместе. Вместе проще преодолеть всякие трудности. Ну надо этим путем и идти.

Александр Лукашенко: «Вместе проще преодолеть всякие трудности. Ну надо этим путём и идти»

Уже после встречи с Александром Лукашенко Михаил Мясникович пообщался с журналистами. Он рассказал о возможных путях разрешения газового вопроса на пространстве Союза. Есть программа формирования общего рынка газа. В соответствии с ней в 2021 году должен быть разработан проект международного договора, где планируется прописать все детали и нюансы: формирование цены на газ и тарифов на его транспортировку. Кроме того, Михаил Мясникович рассказал, что ЕАЭС переходит к новой фазе интеграции и готов предложить проекты на 200 миллиардов долларов.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Михаил Мясникович, Владимир Путин

 
 
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Новости Беларуси. Предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета – 28 вопросов в повестке – и экономические последствия пандемии. Об этом 30...
 
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