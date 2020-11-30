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Силовики в воскресенье оставили за решеткой 313 человек

30.11.2020 13:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Силовики в минувшее воскресенье после задержания на акциях протеста против режима Лукашенко оставили за решеткой 313 человек.

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 313 человек. По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства», - сообщила пресс-служба МВД РБ.

В МВД подтвердили применение спецсредств.

«…отдельные граждане игнорировали требования правоохранителей, выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. Некоторые вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее активные нарушители общественного порядка, оказавшие сопротивление милиционерам, задерживались, в том числе с применением спецсредств», - отмечается в сообщении.

В МВД также пишут о снижении протестной активности.

«Призывы ряда телеграм-каналов к участию в незаконных акциях не нашли поддержки населения и широкого распространения в регионах республики, за исключением столицы. Протестная активность продолжает снижаться», - сказано в сообщении.

По данным правозащитников вчера были задержаны не менее 417 человек. Только в Минске протесты походили в 62 локациях.

 
Теги: Минск
 
 
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Силовики в минувшее воскресенье после задержания на акциях протеста против режима Лукашенко оставили за решеткой 313 человек.
 
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