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Какие из негосударственных банков могут попасть под санкции ЕС и США
Источник материала: Партизан
Ранее сообщалось, что в ЕС и США рассматривается вопрос отключения от SWIFT главных госбанков Беларусбанка и Белагропромбанка. Но это крайняя мера, и пока неизвестно, будет ли она принята, хотя правящий режим уже готовится к этому.
А какие негосударственный банки могут попасть под санкции и почему?
Свой шорт-лист банков с объяснением причины публикует телеграм
1. МТБанк: акционеры - семья Олексиных
2. БСБ Банк: члены наблюдательного совета - Басков и Каганович
3. Абсолютбанк: акционеры - семья Воробьев
4. Паритетбанк: владелец Саид Гуцериев
Идея Банк: в случае, если акции в начале 2021 г. приобретет МТБанк
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Ранее сообщалось, что в ЕС и США рассматривается вопрос отключения от SWIFT главных госбанков Беларусбанка и Белагропромбанка. Но это крайняя мера, и пока неизвестно,...
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