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Житель Минска сделал прибор для распознавания цветов незрячими людьми
30.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Житель Минска изобрел прибор, с помощью которого незрячие люди могут
Торжественный красный, игривый желтый, умиротворяющий зеленый. Прибор в руке у Ани улавливает световые волны и превращает цвета в мелодии. Благодаря музыке, оттенки, которые эти дети никогда не видели, приобрели для них смысл.
«Красный нравится. Это такой яркий цвет. Положительные, сильные эмоции. Зеленый – это здоровье, молодость, свежесть», – рассказала школьница Анна Плескач.
«У меня на этой картине синий цвет. Я его выбрала, потому что недавно, месяц назад я была на море в Турции. И на этой картине я изобразила море», – добавила школьница Яна Смирнова.«Желтый – это позитив, синий – упорство, а красный – спокойствие. Я выбрал эти цвета, потому что хотел показать свой характер», – отметил школьник Влад Корнев.
Название у устройства символичное – лихтар, то есть фонарь. Он помогает незрячим найти дорогу в мир искусства. Датчик распознает 15 цветов и до 40 оттенков. Сергей Бондарович разработал прибор и приложение к нему за месяц. Идею подсказали собственные дети.
«У нас два ребенка. Особенно у старшего очень сильно развита синестезия. Это особенность восприятия, которая смешивает разные чувства. Он смотрит на обычные черные буквы и видит цвета. Идея видеть цвета мне показалась интересной. Я ее перевернул», – сказал основатель художественного проекта Сергей Бондарович.
Супруги Бондарович учат живописи детей, которые не видят с рождения. Планшет с объемными фигурами подскажет, как сочетать цвета, а специальная доска позволяет сначала потрогать рисунок, а затем перенести его на холст. Прошло всего два месяца с начала занятий, а некоторые ученики уже подумывают о профессии художника.
«У них мир, они трогают его руками, и он весь объемный. И для них это очень тяжело осознать, что можно что-то перенести на плоскость. Будь-то квадрат, или любая фигура. И научить их это делать – сложный большой шаг», – отметил основатель художественного проекта Ирина Бондарович.
Работы детей Ирина размещает в социальных сетях. Некоторые картины даже хотят купить, но пока они не для продажи. Ученики готовятся к большой выставке, которая пройдет в следующем месяце.
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Название у устройства символичное – лихтар, что значит фонарь. Датчик распознает 15 цветов и до 40 оттенков.
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