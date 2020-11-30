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Биржа: евро и доллар продолжают лететь вверх
Источник материала: Навiны
Завершились последние осенние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:
Как сообщалось ранее, на минувшей неделе все основные иностранные валюты по итогам рабочей пятидневки на БВФБ
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Завершились последние осенние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
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