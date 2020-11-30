Биржа: евро и доллар продолжают лететь вверх

Завершились последние осенние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.





Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

евро — 3,0987 белорусского рубля (+0,0193 пункта);

доллар — 2,5873 белорусского рубля;

российский рубль — 3,3982 белорусского рубля за 100 российских (-0,0074 пункта).