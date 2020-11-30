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Биржа: евро и доллар продолжают лететь вверх

30.11.2020 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Завершились последние осенние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Биржа: евро и доллар продолжают лететь вверх

Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

  • евро — 3,0987 белорусского рубля (+0,0193 пункта);
  • доллар — 2,5873 белорусского рубля;
  • российский рубль — 3,3982 белорусского рубля за 100 российских (-0,0074 пункта).

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе все основные иностранные валюты по итогам рабочей пятидневки на БВФБ укрепили свои позиции.

 
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Завершились последние осенние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
 
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