Беларусь все глубже залезает в долговую яму

Государственный долг Республики Беларусь на 1 ноября 2020 года составил 57,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом года на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%, сообщает Министерство финансов.





Внешний госдолг на 1 ноября составил 18,1 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1 млрд долларов, или на 5,8%.

В январе—октябре 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 2 млрд 548,9 млн долларов США: 1 млрд 391,5 млн долларов — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 505 млн долларов — правительство и банки Российской Федерации; 500 млн долларов — ЕФСР; 89,7 млн долларов — Экспортно-импортный банк Китая; 54,7 млн долларов — МБРР; 8 млн долларов — ЕБРР и Северный инвестиционный банк.

Погашение внешнего госдолга в январе—октябре 2020 года составило 1 млрд 388,2 млн долларов США: 617,6 млн долларов — правительство и банки России; 390,7 млн долларов — банки Китая; 264,8 млн долларов — ЕФСР; 111,6 млн долларов — МБРР; 2,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов — Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг на 1 ноября составил 10,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд рублей, или на 16,2%.

В январе—октябре 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 297,6 млн долларов США и 300,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 586,9 млн долларов США и 173,5 млн рублей.

Согласно параметрам бюджета, в 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей, на погашение основного долга — 6 млрд. Более 85% расходов связаны с выплатами в пользу России, Китая и Евразийского фонда стабилизации и развития.

В связи с пандемией белорусские власти решили увеличить лимит внутреннего госдолга на 1,25 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, правительство инициировало переговорный процесс с внешними кредиторами о привлечении 3 млрд долларов.

В июне власти Беларуси разместили два выпуска евробондов на 1,25 млрд долларов. Средства направлены на рефинансирование платежей по госдолгу в текущем году.

В сентябре Россия пообещала Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов США, в том числе 500 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), 1 млрд долларов — в виде межгосударственного кредита РФ, который поступит в 2020—2021 годах. 16 октября Евразийский банк развития, управляющий средствами ЕФСР, перечислил Беларуси указанную часть кредита в 500 млн долларов.