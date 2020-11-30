Кузнецов: «То, как развиваются события в Беларуси, видится единственным правильным путем перемен»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» — о том, что показал воскресный марш и почему попытки раскачать белорусов на «немирный» протест — это не более, чем провокации.

«Вчерашние события в Минске, в принципе, подтвердили все то, что писалось по итогам первых протестов в обновленном (районном) формате, — пишет Петр Кузнецов.

По некоторым оценкам, количество участников Маршей Соседей вчера превысило количество аналогичных акций недельной давности. Трудно судить, так ли это, однако, если так, то это очевидный плюс и повод для оптимизма: если силовики не придумают адекватной тактики поведения и подавления (а сделать это будет, по всей видимости, если не невозможно, то очень проблематично), нарастание может продолжиться. И, как минимум, позволит сохранить мобилизацию протестного актива до какого-то нового всплеска, который возможен сейчас буквально по любому поводу.

Ну и, безусловно, что вчерашний день подтвердил мысли прошлой недели о том, что новый формат — это новое качество борьбы «на износ». В сочетании с начинающими приобретать регулярный характер сливами «изнутри» такая позиционная война становится серьезным долгосрочным фактором, разлагающим и подтачивающим ресурсы силового аппарата.

Это все, на самом деле, просто и понятно. Но сегодня, как раз в свете вышесказанного, хочется написать о другом.

Я читаю соцсети и уже начинаю понемногу беситься от продолжающихся дискуссий на предмет мирного или немирного характера протеста. Якобы, надо немирно, и тогда будет и быстрее, и результативнее.

Беситься я начинаю потому, что сейчас это сильно напоминает вечный предмет для споров в соцсетях по теме надо ли ходить на «выборы», или надо делать «бойкот». Без преувеличения, в течение десятилетий этот вопрос так раскалывал демократическое движение, что оно в определенный момент стало просто недееспособным и недоговороспособным. Было (и есть) предостаточно оснований для того, чтобы считать, что эта дискуссия навязывается искусственно.

Нечто подобное происходит сейчас с вопросом «мирный или не мирный протест». Де-жавю и подкрадывающееся ощущение, что раскол по этой линии вносится специально.

Хочу сказать простую вещь. Немирный протест в Беларуси невозможен. Сопротивление при аресте — это не проявление формы «немирного» протеста, это совершенно иное. Те, кто призывает сегодня действовать силой, не отдают себе отчета в том, что взять власть через силовые столкновения можно лишь при условии, если протестующие в состоянии оформить некую организационную структуру силового противостояния. Для этого нужны организация, бойцы, ресурсы, опытные «полевые командиры» и куча всего другого — того, чего сегодня в белорусском обществе просто нет.

Тем, кто кивает на опыт Украины или BLM, было бы полезно понимать, что в Беларуси любые зачатки и ростки любого вида парамилитаристских форм организации и самоорганизации выжигались каленым железом в течение десятилетий. Государство сделало ставку на монополизацию любой силы. Общество с этим было (и в целом остается) согласно. И где-то это правильно — монополия на применение силы должна принадлежать государственным органам (при условии добросовестности, ответственности и подотчетности государства, чего у нас не наблюдается, но уже как есть).

Поэтому сегодня попытки раскачать белорусов на «немирный» протест — это не более, чем провокации, совершаемые либо по глупости, либо по заказу. Попробуйте подстрелить зайца, если у вас в руках нет ничего — даже лука. Можно разве что плюнуть, но толку от этого не будет. Так то — заяц.

То, как сегодня развиваются события в Беларуси, видится единственным стратегическим правильным путем перемен. Сегодняшняя ставка на позиционную борьбу, коррозию системы под давлением политики, экономики, шатаний чиновников, усталости и износа силового аппарата с течением времени неминуемо приведет к положительному результату, по-другому быть не может».