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«Заехал машину зарядить, а попал в ловушку!», или Воскресенье начинается в субботу

30.11.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минск, пересечение проспектов Машерова и Победителей. Прекрасный вид на парк Победы и музей истории Великой Отечественной войны. На парковку, что расположена на проспекте Машерова недалеко от указанного перекрестка, въезжает автомобиль. Парковка хороша всем: удобная, в центре города, а главное, здесь есть электрозарядная станция — к ней-то водителю и нужно.

Суббота, 28 ноября.

— Было вечернее время, я ехал с ребенком, он уснул в машине. И я решил, что это удачный момент, чтобы подзарядить автомобиль: заехал на парковку, все было как обычно, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.

«Заехал машину зарядить, а попал в ловушку!», или Воскресенье начинается в субботу

На зарядку ушло минут 40: водитель занимался своими делами, ребенок спал.

— Собирался уже ехать домой, направляюсь к выезду и замечаю посреди проезда временный знак — «кирпич». Когда я въезжал на парковку, его не было, — отметил собеседник.

«Заехал машину зарядить, а попал в ловушку!», или Воскресенье начинается в субботу

По Правилам дорожного движения знак 3.1 «Въезд запрещен» относится к категории запрещающих и запрещает въезд транспортных средств. Можно, конечно, было просто проехать мимо, но мало ли: времена неспокойные, кто-то поставил знак. Не пришлось бы потом водителю объяснять, что, когда он на стоянку въезжал, никаких запретов не видел.

— Ладно, думаю, мало ли кто и зачем этот знак поставил. Поехал я к другому выезду со стоянки. А там тоже не проехать: натянута лента: «Мiлiцыя. Праход забаронены!». Ну все, думаю: заехал машину зарядить, а попал в ловушку! — рассказал водитель.




Поскольку никто не хотел быть виноватым без вины, водитель позвонил куда следует: рассказал о том, что произошло, спросил совета.

— Там, понятное дело, перво-наперво стали выяснять вполне конкретную информацию: имя, фамилия, регистрационный номер автомобиля — короче, все понятно, думаю, — отметил наш читатель.

Но спустя некоторое время, по его словам, ему перезвонили со скрытого номера и сообщили, что он может спокойно выезжать со стоянки: запрет на проезд будет действовать на следующий день, то есть в воскресенье.

— Непонятно, для чего тогда было ставить знак и натягивать ленту настолько заранее, тем более когда на стоянке были авто. Для чего вообще перекрывать такую удобную и нужную в этой части города стоянку? — задается вопросами водитель.

«Заехал машину зарядить, а попал в ловушку!», или Воскресенье начинается в субботу

По информации МВД, в воскресенье, 29 ноября, «были приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий». Можно предположить, что закрытая парковка поблизости от стелы «Минск — город-герой» — также результат указанных мер.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, пересечение проспектов Машерова и Победителей. Прекрасный вид на парк Победы и музей истории Великой Отечественной войны. На парковку, что расположена на...
 
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