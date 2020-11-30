В ГУВД Мингорисполкома прибыла партия новых Geely Emgrand 7

Источник материала: Onliner

Когда автопарк органов внутренних дел пополняется дорогими автомобилями типа Mercedes или BMW, все начинают негодовать: «А почему не Geely?» На самом деле у МВД большой парк Geely различных моделей. Сегодня, например, как минимум девять новых седанов Emgrand 7 прибыли на парковку автохозяйства ГУВД Мингорисполкома.





Корреспондент Onliner видел три эвакуатора с лафетом (на две машины) с бюджетными Geely. В розничной продаже седан Emgrand 7 стоит от 27 900 рублей. Это модификация с 1,5-литровым мотором. Но вполне возможно, что у милиции более мощные версии — с двигателем 1,8 литра. Они стоят у дилеров от 29 900 до 32 900 рублей. Бывают модификации с пятиступенчатой «механикой», а есть с вариатором. Все Geely Emgrand 7 переднеприводные.

В автопарке различных ведомств МВД Беларуси сейчас служат десятки моделей от множества производителей: Geely, Skoda, Volkswagen, Opel, Ford и многих других.

— Служебный транспорт в ОВД закупается регулярно. Закупки планируются заблаговременно, — сообщила нам официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.