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В ГУВД Мингорисполкома прибыла партия новых Geely Emgrand 7

30.11.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Когда автопарк органов внутренних дел пополняется дорогими автомобилями типа Mercedes или BMW, все начинают негодовать: «А почему не Geely?» На самом деле у МВД большой парк Geely различных моделей. Сегодня, например, как минимум девять новых седанов Emgrand 7 прибыли на парковку автохозяйства ГУВД Мингорисполкома.

В ГУВД Мингорисполкома прибыла партия новых Geely Emgrand 7

Корреспондент Onliner видел три эвакуатора с лафетом (на две машины) с бюджетными Geely. В розничной продаже седан Emgrand 7 стоит от 27 900 рублей. Это модификация с 1,5-литровым мотором. Но вполне возможно, что у милиции более мощные версии — с двигателем 1,8 литра. Они стоят у дилеров от 29 900 до 32 900 рублей. Бывают модификации с пятиступенчатой «механикой», а есть с вариатором. Все Geely Emgrand 7 переднеприводные.

В автопарке различных ведомств МВД Беларуси сейчас служат десятки моделей от множества производителей: Geely, Skoda, Volkswagen, Opel, Ford и многих других.

— Служебный транспорт в ОВД закупается регулярно. Закупки планируются заблаговременно, — сообщила нам официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Geely LC (Panda) Cross I, 2016 г.в., 66 674 км
синий, хетчбэк, бензин 1.3 л, механическая, передний привод
11 099 р.
4299$ / 3604€
Geely Emgrand X7 I, 2015 г.в., 74 000 км
коричневый, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
15 490 р.
6000$ / 5030€
Geely Emgrand X7 I Рестайлинг 2, 2020 г.в., 10 000 км
белый, внедорожник, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
31 497 р.
12 200$ / 10 228€
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Когда автопарк органов внутренних дел пополняется дорогими автомобилями типа Mercedes или BMW, все начинают негодовать: «А почему не Geely?» На самом деле у МВД большой...
 
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