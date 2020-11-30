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В ГУВД Мингорисполкома прибыла партия новых Geely Emgrand 7
Источник материала: Onliner
Когда автопарк органов внутренних дел пополняется дорогими автомобилями типа Mercedes или BMW, все начинают негодовать: «А почему не Geely?» На самом деле у МВД большой парк Geely различных моделей. Сегодня, например, как минимум девять новых седанов Emgrand 7 прибыли на парковку автохозяйства ГУВД Мингорисполкома.
Корреспондент Onliner видел три эвакуатора с лафетом (на две машины) с бюджетными Geely. В розничной продаже седан Emgrand 7 стоит от 27 900 рублей. Это модификация с 1,5-литровым мотором. Но вполне возможно, что у милиции более мощные версии — с двигателем 1,8 литра. Они стоят у дилеров от 29 900 до 32 900 рублей. Бывают модификации с пятиступенчатой «механикой», а есть с вариатором. Все Geely Emgrand 7 переднеприводные.
В автопарке различных ведомств МВД Беларуси сейчас служат десятки моделей от множества производителей: Geely, Skoda, Volkswagen, Opel, Ford и многих других.
— Служебный транспорт в ОВД закупается регулярно. Закупки планируются заблаговременно, — сообщила нам официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
синий, хетчбэк, бензин 1.3 л, механическая, передний привод
коричневый, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
белый, внедорожник, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
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Когда автопарк органов внутренних дел пополняется дорогими автомобилями типа Mercedes или BMW, все начинают негодовать: «А почему не Geely?» На самом деле у МВД большой...
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