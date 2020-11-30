ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка, ожидавшая ГАИ для разбора аварии, попала под колеса третьей машины

30.11.2020 14:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня около девяти утра вблизи деревни Доржи Лидского района 20-летний водитель Daewoo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi. Как сообщают в ГАИ региона, автомобилист не справился с управлением. В этом происшествии никто не пострадал. Но вскоре случилось еще одно ДТП — на сей раз с трагическими последствиями.

Девушка, ожидавшая ГАИ для разбора аварии, попала под колеса третьей машины

— После ДТП водитель и пассажир Daewoo вышли из транспортного средства и вблизи него ожидали приезда сотрудников ГАИ, — рассказали инспекторы. — В какой-то момент со стороны города Березовка двигался Mercedes под управлением 48-летнего водителя. Со слов мужчины, он видел стоящие автомобили с включенной «аварийкой» и думал объехать, не выезжая на полосу встречного движения. Но завершить данный маневр ему не удалось.

Девушка, ожидавшая ГАИ для разбора аварии, попала под колеса третьей машины

Под колесами Mercedes оказалась 18-летняя пассажирка Daewoo, говорится в сообщении Госавтоинспекции. В результате наезда девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около девяти утра вблизи деревни Доржи Лидского района 20-летний водитель Daewoo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi. Как сообщают в ГАИ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Силовики в воскресенье оставили за решеткой 313 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика