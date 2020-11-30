Девушка, ожидавшая ГАИ для разбора аварии, попала под колеса третьей машины

Источник материала: Onliner

Сегодня около девяти утра вблизи деревни Доржи Лидского района 20-летний водитель Daewoo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi. Как сообщают в ГАИ региона, автомобилист не справился с управлением. В этом происшествии никто не пострадал. Но вскоре случилось еще одно ДТП — на сей раз с трагическими последствиями.





— После ДТП водитель и пассажир Daewoo вышли из транспортного средства и вблизи него ожидали приезда сотрудников ГАИ, — рассказали инспекторы. — В какой-то момент со стороны города Березовка двигался Mercedes под управлением 48-летнего водителя. Со слов мужчины, он видел стоящие автомобили с включенной «аварийкой» и думал объехать, не выезжая на полосу встречного движения. Но завершить данный маневр ему не удалось.





Под колесами Mercedes оказалась 18-летняя пассажирка Daewoo, говорится в сообщении Госавтоинспекции. В результате наезда девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.