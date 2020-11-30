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Скидки продолжаются. Топ-20 актуальных акций в каталоге

30.11.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В каталоге скидки не заканчиваются! В этот «киберпонедельник» мы собрали самые популярные товары со сниженной ценой, которые еще можно успеть купить в Каталоге Onliner. Здесь и полезные товары для дома, бытовая техника и хорошие подарки на грядущие праздники. По традиции, пожалуйста, отключите блокировщик рекламы, потому что у нас информативные и красивые виджеты с товарами.

Популярный пауэрбанк Xiaomi Redmi со скидкой 20% — 23 р. 28,75 р.


Портативное зарядное устройство Xiaomi Redmi Power Bank 10000mAh (белый)
9 отзывов
10000 мАч (37 Вт·ч), выходы: 2 x 5V (2600 мА)
–20%23,00 р.
17 предложений

Компактный современный автокомпрессор экосистемы Xiaomi — 79 р. 99 р.
Вернем еще 5,5 р. при оплате Onliner Клевер


70mai Air Compressor Lite Midrive TP03
максимальное давление: 11 атм, уровень шума: 78 дБ, длина шланга: 0.6 м, длина кабеля питания: 3 м
–20%79,00 р.
10 предложений

Один из самых дешевых мониторов с частотой 144 Гц и поддержкой FreeSync Premium — 547 р. 615 р.
Вернем еще 38 р. при оплате Onliner Клевер


Монитор AOC 24G2U/BK
4 отзыва
23.8", 16:9, 1920x1080, IPS, 144 Гц, FreeSync, динамики, интерфейсы HDMI+DisplayPort
–10%553 р.
16 предложений

Скидка на умную колонку с «Алисой» — 129 р.
Вернем еще 9 р. при оплате Onliner Клевер


Умная колонка Яндекс Станция Мини (белый)
34 отзыва
3 Вт, питание: от сети, Bluetooth, Wi-Fi, цвет белый
129 р.
23 предложения
Умная колонка Яндекс Станция Мини (черный)
34 отзыва
3 Вт, питание: от сети, Bluetooth, Wi-Fi, цвет черный
129 р.
23 предложения

Беспроводной пылесос Xiaomi. Стильный, мощный, функциональный — 360 р. 499 р.
Вернем еще 25 р. при оплате Onliner Клевер


Пылесос Xiaomi Mi Handheld SCWXCQ01RR
1 отзыв
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 100 Вт, потребление: 350 Вт, регулировка мощности на корпусе, шум 72 дБ, турбощетка
–28%360 р.
25 предложений

Топовые беспроводные наушники с шумоподавлением Sony WH-1000XM4 — 745 р. 979 р.


Наушники Sony WH-1000XM4 (бежевый)
4 отзыва
беспроводные наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), портативные, Bluetooth 5.0, NFC, 4-40000 Гц, поворотные чашки/складное оголовье, быстрая зарядка, время работы 38 ч, кабель 1.2 м
–24%745 р.
10 предложений

Универсальный электрогриль Bosch со съемными пластинами — 189 р. (скидка 100 р.)


Электрогриль Bosch TFB3323V
1800 Вт, универсальный, двухсторонний (гриль-пресс), рабочая поверхность 310x220 мм
–35%189 р.
7 предложений

Система обратного осмоса Ecosoft — от 199 р. (скидка 29%)
Вернем еще 14 р. при оплате Onliner Клевер


Система обратного осмоса ECOSOFT Standard MO550ECOSTD
3 отзыва
система обратного осмоса, производительность: 0.13 л/мин, количество ступеней очистки: 5
–29%199 р.
3 предложения
Система обратного осмоса ECOSOFT Standard с минерализатором MO650MECOSTD
3 отзыва
система обратного осмоса, количество ступеней очистки: 6
–19%259 р.
3 предложения

Мультиварка Redmond для экспериментов на кухне — 99 р. (скидка 26 р.)


Мультиварка Redmond RMC-M38
мультиварка, объем 4 л, покрытие чаши керамическое, мощность 860 Вт, 9 программ, пароварка
–19%99,90 р.
15 предложений

Культовые игры для PS4: «Одни из нас: Часть II» и Death Stranding — скидка 30%


Игра Одни из нас: Часть II для PlayStation 4
25 отзывов
2020 г, экшен, шутер, приключения, одиночная игра, с 18 лет
–30%87,00 р.
13 предложений
Игра Death Stranding для PlayStation 4
13 отзывов
2019 г, экшен, приключения, одиночная игра, мультиплеер, с 18 лет
–29%49,00 р.
7 предложений
Сравнить эти товары →

Популярный городской рюкзак Xiaomi в ярких расцветках — скидка 27%


Рюкзак Xiaomi Mi Casual Daypack (черный)
11 отзывов
городской, унисекс; 10 л; 1 отделение
–27%14,50 р.
14 предложений
Рюкзак Xiaomi Mi Casual Daypack (бирюзовый)
11 отзывов
городской, унисекс; 10 л; 1 отделение
–24%14,50 р.
13 предложений
Рюкзак Xiaomi Mi Casual Daypack (бордовый)
11 отзывов
городской, унисекс; 10 л; 1 отделение
–27%14,50 р.
11 предложений
Рюкзак Xiaomi Mi Casual Daypack (оранжевый)
11 отзывов
городской, унисекс; 10 л; 1 отделение
19,90 р.
10 предложений

Бюджетная мужская аккумуляторная электробритва — 29 р. (скидка 23%)
Вернем еще 2,1 р. при оплате Onliner Клевер


Электробритва Enchen Blackstone ES-1001
2 отзыва
роторная, сухое бритье, питание от АКБ, 1 час 30 минут автономной работы
–23%29,90 р.
16 предложений

Игровая мышь Logitech G703 Lightspeed с беспроводной зарядкой — 208 р. 259 р.


Игровая мышь Logitech G703 Lightspeed Hero Wireless
7 отзывов
полноразмерная игровая мышь для ПК/для компьютеров Apple, проводная USB/радио, сенсор оптический 16000 dpi, 6 кнопок, колесо с нажатием, цвет черный
–21%204 р.
13 предложений

Автомобильный держатель с зарядкой. Экосистема Xiaomi — 29,5 р. 45 р.


70mai Wireless Car Charger Mount PB01
монолитная конструкция, крепление устройства: зажим, установка в вентрешетку, зарядка
–34%29,50 р.
10 предложений

Чайник со свистком Rondell Turquoise — 54 р. (скидка 47%)


Чайник со свистком Rondell Turquoise RDS-939
2 л, нержавеющая сталь, бирюзовый, ручка стальная с изоляцией, термостойкое покрытие, многослойное дно
–47%54,50 р.
7 предложений

Электробритва Philips для сухого и влажного бритья — 139 р. (скидка 58 р.)


Электробритва Philips S3133/51
роторная, сухое и влажное (с пеной) бритье, питание от АКБ, 1 час автономной работы
–29%139 р.
12 предложений

Популярный увлажнитель воздуха Ballu — 80 р. (скидка 24 р.)


Увлажнитель воздуха Ballu UHB-310
35 отзывов
ультразвуковой, помещение до 40 м², производительность 300 мл/ч, резервуар 3 л, шум 38 дБ, цвет белый
–23%80,00 р.
30 предложений

Стильный стул LoftyHome Acacia — 49 р. 59 р.


Стул LoftyHome Acacia (белый)
3 отзыва
обеденный, пластик (сидение), дерево/металл (каркас)
–17%49,00 р.
4 предложения
Стул LoftyHome Acacia (капучино)
3 отзыва
обеденный, пластик (сидение), дерево/металл (каркас)
–17%49,00 р.
4 предложения
Стул LoftyHome Acacia (черный)
3 отзыва
обеденный, пластик (сидение), дерево/металл (каркас)
–17%49,00 р.
4 предложения
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LEGO Technic Ducati Panigale V4 R — 103 р. (скидка 31%) 160 р.
Вернем еще 7,77 р. при оплате Onliner Клевер

Конструктор LEGO Technic 42107 Ducati Panigale V4 R
1 отзыв
Technic, рекомендуемый возраст 10 лет, 646 деталей
–32%103 р.
9 предложений

Набор инструментов для автолюбителя и домашнего мастера — 89,9 р. (скидка 25%) 120 р.

Универсальный набор инструментов Bort BTK-123 (123 предмета)
4 отзыва
универсальный набор, 1/4", 3/8", 123 предмета
–25%89,90 р.
11 предложений

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В каталоге скидки не заканчиваются! В этот «киберпонедельник» мы собрали самые популярные товары со сниженной ценой, которые еще можно успеть купить в Каталоге...
 
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