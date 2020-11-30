Директор «Финап24»: Мы хотим стать маркетмейкером на рынке ценных бумаг

Источник материала: ProBusiness



Александр Маковецкий. Фото: Дарья Грищенкова, probusiness.io

Сколько сегодня можно заработать на белорусских корпоративных облигациях. В чем отличие облигаций от токенов. Чем эмитенты бумаг гарантируют возврат денег инвесторам. Как будет развиваться рынок облигаций уже в ближайшем будущем. Об этом накануне нашей конференции Capital Day мы пообщались с партнером конференции, соучредителем и директором компании «Финап24» Александром Маковецким.



«Финап24» — это брокер, депозитарий и финтех компания. Профессиональный участник рынка ценных бумаг со своей онлайн-платформой finup.by для торговли облигациями и в будущем – акциями. Компания имеет наибольший уставный капитал среди небанковских профучастников рынка ценных бумаг и первой в стране планирует стать полноценным маркетмейкером рынка корпоративных бумаг.



На конференции Сapital Day, фото: probusiness.io

— Александр, в этом году — и об этом будем подробно говорить на конференции Capital Day — банковская система столкнулась с дефицитом рублевой ликвидности. В августе-сентябре некоторые банки сокращали объемы кредитования бизнеса или полностью приостанавливали. В то же время мы видим, что и ставки по депозитам, речь о депозитах в валюте, уже малоинтересны для многих вкладчиков. Можно ли говорить о том, что эти события повысили интерес к рынку ценных бумаг — и для эмитентов, которые ищут финансовые ресурсы, и для инвесторов, которые хотят заработать?

— Я, как минимум, вижу рост количества инвесторов в нашем сегменте. Все больше людей интересуются вложениями в облигации и токены. Из-за сложной экономической ситуации и низких процентных ставок по валютным вкладам, те, кто раньше размещал свободные деньги на депозите, ищут альтернативные возможности инвестирования.

Максимальные ставки по валютным депозитам на конец ноября составляли около 2,3% годовых, а, например, ставки по корпоративным облигациям, номинированным в долларах США, — 7−9% годовых. По токенам компаний, которые размещаются в Беларуси, максимальная ставка доходит до 9,5%.

То есть доходность по облигациям и токенам значительно выше.



Фото: Дарья Грищенкова, probusiness.io

— В чем принципиальное отличие для инвестора между облигациями и токенами?

— Облигации — более консервативный инструмент. Более прозрачный, так как регулируется Минфином. Убыточные компании или компании с негативной историей не могут размещать облигации ввиду очень строгих подходов к эмитентам со стороны нашей компании и норм Департамента по ценным бумагам Минфина. Сферу токенов регулирует ПВТ. Конкретная площадка-оператор, на которой размещаются токены, сама устанавливает критерии входа. На сегодня даже работая с убытком компания может выпустить токены.

У эмитентов облигаций более понятна ответственность. Накоплена определенная история их выпусков в нашей стране и, благо, у нас практически не было громких корпоративных дефолтов. Да, можно вспомнить историю с дефолтом по облигациям компании «Солнечный Парк» — но надо отдать должное, компания оперативно нашла деньги и закрыла обязательства. Но это единичные случаи. В целом, у нас эмитенты дисциплинированно выполняют свои обязательства. Люди уже понимают, что облигации — это серьезно, это не «МММ» или иная пирамида.

Что касается токенов, то это новый инструмент. Но он тоже набирает популярность. На конец ноября объем инвестиций в токены на площадке наших коллег превысил 11,5 млн долларов. Количество инвестирующих пользователей составило более 2 тыс.

Однако по токенам еще не наработана успешная история, пока нет судебной практики, поэтому инструмент является более рискованным, чем облигации. Но и плата за риск несколько выше.

— Многие облигации номинируются в долларах США, а выплаты идут в белорусских рублях, но по курсу НБРБ. Чтобы брать на себя долговые обязательства в долларах под 7−8−9% годовых, компания должна быть очень уверена в своем будущем и иметь высокую маржу. Особенно если она работает в основном на внутреннем рынке с рублевой выручкой. Что будет если случится кратная девальвация рубля?

— Какой бы курс рубля к доллару не случился, эмитент все равно обязан выплатить инвесторам обещанный доход в валютном эквиваленте. Здесь единственный риск для инвестора — если официальный курс Нацбанка и рыночный курс будут различаться.

Что касается в принципе возврата средств, то здесь такая же ситуация, как и по банковским кредитам. У нас в некоторых банках исторически больше половины корпоративного кредитного портфеля в иностранной валюте. При этом у части компаний-кредитополучателей основная выручка в рублях. Тем не менее, деньги возвращаются, несмотря на девальвации.

Существуют такие понятия, как окупаемость проекта, как стресс-курс. Допустим, если для компании стресс-курс составляет 3 рубля за доллар, это значит, что и при таком курсе она способна выполнять все свои обязательства.

Плюс у нас в случае резких изменений курса, государство предоставляет возможности по списанию курсовых разниц. Образовавшиеся курсовые разницы можно списывать в течение нескольких лет. Потому что при существенной девальвации компания может получить единовременно большую сумму убытка по курсовым разницам. Допустим, минус миллион. И если ты резко спишешь этот миллион, то жить не за что будет. А когда списание идет в течение нескольких лет — можно продолжать работать, постепенно улучшая свои финансовые показатели.

Да, любое ослабление курса рубля для бизнеса, у которого рублевая выручка — это плохо. Но мы видим компании, которые стараются находить все новые и новые стратегии и модели для решения сложившихся проблем. Нужно отдать должное всему бизнесу в Беларуси за умение работать в режиме «стресса».

Кроме этого, облигации — это, по сути, кредитная сделка, только на открытом рынке. А что такое кредитная сделка? Пришел клиент в банк. У него, условно, выручка один миллион в год. А он хочет кредит на два миллиона для роста бизнеса. Банк говорит — давай залог, поручительства. Смотрит на финансовое состояние клиента, способность его вернуть полученные деньги. То же самое и по облигациям.



Фото: Дарья Грищенкова, probusiness.io

Если брать кредиты или размещать токены могут компании, которые существуют от полугода (понятно, в каждом конкретном случае все индивидуально, но в целом это так), то облигации — это инструмент для компаний с уже наработанной историей. Если облигации размещает новая компания, то у нее должно быть поручительство другой компании, которая на рынке давно. Плюс, как правило, залог, гарантия или страховка. То есть что-то, что подтверждает способность рассчитываться по обязательствам.

Когда эмитент — это компания, которая существует на рынке хотя бы 4−5 лет, то, изучая отчетность, можно посмотреть, как компания преодолевала предыдущие кризисы, девальвации, которые у нас случаются регулярно, и сделать выводы.

Мы обязательно советуем инвесторам внимательно изучать проспект эмиссии, там вся информация о финансовом состоянии компании, ее учредителях, планах развития, рынках сбыта. Информация о величине чистых активов и собственного капитала, которая говорит о масштабе бизнеса, о том, насколько предприятие устойчиво и успешно развивается.

Однако мы видим, что не всегда инвесторы знают, где и как найти нужную информацию об эмитентах, где взять отчеты о прибылях и убытках, балансы. Поэтому мы решили сами агрегировать всю важную для инвесторов информацию в нашем приложении finup.

Там вся актуальная отчетность и важные новости о жизни компаний-эмитентов.



Фото: Дарья Грищенкова, probusiness.io

Нужно понимать, что компания, которая размещает облигации, становится публичной, она должна предоставить рынку не только прошлые отчеты, но и регулярно публиковать свежие, проходить годовые аудиты, рассказывать о своих успехах или неудачах. При размещении токенов, например, такой необходимости нет, и то, что компания — эмитент токенов может войти в крутое пике, никто сразу не заметит.

Ну и, наконец, любой ответственный бизнесмен понимает, что бизнес — это его детище и нужно выполнять обязательства. Он может пойти в банк и рефинансировать обязательства по облигациям. Сам банк может выкупить все облигации, у нас есть опыт таких закрытых сделок. Учредители могут сделать займ на компанию из прошлых накоплений, чтобы рассчитаться по облигациям. Также набирает популярность покупка корпоративных бумаг другими юридическими лицами — ввиду отсутствия налогов по таким операциям и более высоких ставок по сравнению с депозитами. Вариантов много.

Учитывая все эти факторы, я считаю, что при ставках по корпоративным облигациям в 6-9% годовых в долларах и евро, соотношение риска и доходности достаточно хорошее. К сожалению, все меньше компаний готовы выпускать облигации в российских или белорусских рублях ввиду очень высокой волатильности процентных ставок и пока слабому доверию инвесторов к таким инструментам. Но, думаю, все впереди.

— На что еще советуете обращать внимание инвесторам, кроме отчетности эмитентов? И на что смотрите вы сами как платформа, на которой размещаются и покупаются облигации?

— Я всегда советую диверсифицировать вложения в облигации по нишам, в которых работают компании, и по валютам вложений. Иногда на длинной дистанции может оказаться, что национальная валюта самая выгодная. Что касается ниш, например, я выбираю для себя облигации двух лизинговых компаний, двух компании в сфере недвижимости и аренды, а также в ритейле и IT. Таким образом, я выбрав разные ниши, диверсифицировал свои риски. Мне остается смотреть отчетность этих компаний, если у них все хорошо, то и у меня все хорошо, я спокоен, мои деньги работают, и я получаю фиксированный пассивный доход. Я люблю общаться с нашими клиентами на эти темы и, наверное, самый частный вопрос, который я получаю после бурных обсуждений: а инвестирую ли я сам? Ответ — да, у меня есть свой портфель ценных бумаг. Но это не все мои накопления, нужно понимать риски фондового рынка.

Что касается наших собственных корпоративных подходов, то мы в «Финап24», помимо данных баланса и отчета о прибылях и убытках обращаем внимание, насколько у компании хорошо поставлен внутренний управленческий учет, обязательно учитываем рынки сбыта, сферу деятельности и многое другое. Плюс смотрим деловую репутацию. Если, например, о компании плохие отзывы как о работодателе — это может затруднить успешное размещение облигаций. Есть еще несколько внутренних пунктов. Поскольку у меня и моих коллег серьезный опыт работы в банковской сфере, мы смотрим на бизнесы, размещающие облигации, шире, чем обычный профучастник рынка ценных бумаг — скорее, с позиций банковского кредитования.

— Что вы даете сегодня эмитентам, которые приходят на вашу площадку, помимо экспертизы, помощи с подготовкой размещения облигаций и рекламы на вашей площадке?

— Во-первых, мы предлагаем полный цикл обслуживания эмитентов, так как мы не только брокер, но и депозитарий, мы ведем учет ценных бумаг, помогаем эмитенту не забыть о требованиях со стороны регулятора рынка, подсказываем, консультируем. Кроме этого, мы не только помогаем клиенту выпустить облигации, мы и продаем бумаги, и сопровождаем на протяжении всего цикла жизни сделки. У нас есть и наше онлайн-приложение, через которое продаются облигации, нужно понимать, что аудитория растет каждый день, а это еще и пассивная реклама бизнеса. Также продаем и в офлайне, как классический для Беларуси брокер. И кроме этого, по ряду выпусков мы хотим стать маркетмейкером, формировать вторичный рынок, давая гарантии выкупа бумаг до окончания их срока обращения.



Фото: Дарья Грищенкова, probusiness.io

Чтобы покупатели облигаций понимали, что на «Финап24» как площадке есть ликвидность, если покупатель бумагу выставит, то сможет ее досрочно продать, а мы ее с некоторым дисконтом сразу выкупим.

Либо обратная ситуации, когда мы видим, что бумаги эмитента очень ликвидные — мы можем сами как брокер выкупить у инвестора бумаги той или иной эмиссии, а затем продавать ее третьим лицам по повышенной ставке. Когда люди будут видеть, что мы как площадка готовы обеспечить ликвидность, поддержку, что мы развиваем вторичный рынок ценных бумаг, они будут более активно покупать облигации.

Здесь хочу отметить, что Белорусская валютно-фондовая биржа за последнее время приняла ряд решений, которые помогают формированию в стране полноценного вторичного рынка.

— Какой может быть величина вашей комиссии как маркетмейкера при досрочном выкупе облигаций?



— Пока мы закладываем цифры до 1%. Причем это необязательно дисконт для инвестора, который продает облигации. Комиссию может платить нам и эмитент, чтобы не отвлекать собственные деньги на досрочное погашение — в этом случае инвесторы могут выходить из облигаций по номинальной ставке, а выкупать бумаги будем мы.



Фото: Дарья Грищенкова, probusiness.io

Также мы работаем над сделкой с банком-партнером, возможно, это будет первый в стране интересный проект на фондовом рынке, но пока не буду открывать все карты.

Мы очень приятно удивлены желанием банков участвовать в процессе развития рынка ценных бумаг и нашего финтеха. У нас уже успешно работает e-commerce решение от МТБанка: сейчас все физические лица, имеющие карты банка, абсолютно бесплатно могут покупать и хранить корпоративные облигации получая высокий процентный доход. Мы видим и желание остальных банков сотрудничать, что не может не радовать.

Такую работу мы планируем начать уже в 2021 году. На нашей онлайн-площадке во вкладке «Вторичный рынок ценных бумаг» появятся соответствующие предложения. Пока на рынке этого никто не делает. Мы видим попытки других компаний и банков расшевелить наш рынок, и всегда радуемся новым инициативам, потому что в выигрыше от роста фондового рынка будут все участники.

Наличие вторичного рынка позволит хорошим эмитентам делать длинные выпуски облигаций на 5−10 лет без оферт. А инвестор будет понимать, что он, покупая бумаги, в любое время сможет их на рынке продать.

Подробнее о рынке облигаций в нашей стране и конкретных кейсах поговорим с Александром Маковецким на нашей конференции Capital Day 11 декабря. Познакомиться с программой и присоединиться к конференции можно здесь .

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