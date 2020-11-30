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Марш мудрости. Силовики перекрыли дорогу — пенсионеры не растерялись (онлайн)

30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Минске — традиционный по понедельникам марш пенсионеров. От Красного костела его участники планировали пройти по проспекту Независимости. «Салідарнасць» следит за происходящим.

14.15. «Марш пенсионеров» движется по Минску. Силовики решили остановить его прямо на подходах. Возле гостиницы «Минск» (на пересечении проспекта Независимости и улицы Володарского) они перекрыли движение по тротуару. В итоге колонна двинулась в обход.

Марш мудрости. Силовики перекрыли дорогу — пенсионеры не растерялись (онлайн)

13.45. Вот такое объявление появилось у Макдоналдса на площади Независимости. С 14.00 до 15.00 в ресторане быстрого питания запланирован санитарный перерыв. Совпадение?

Марш мудрости. Силовики перекрыли дорогу — пенсионеры не растерялись (онлайн)

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске — традиционный по понедельникам марш пенсионеров. От Красного костела его участники планировали пройти по проспекту Независимости. «Салідарнасць»...
 
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