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Как выбрать хороший онлайн-курс по английскому?

30.11.2020 14:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как выбрать хороший онлайн-курс по английскому?
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Находишься в поиске эффективного онлайн-курса по изучению английского языка, который принесёт максимальный результат? Боишься ошибиться и потратить время впустую?

Выбирая тот или иной курс, необходимо придерживаться следующих критериев:

1. Степень наполненности курса


Онлайн-курс должен включать в себя видео- и аудиоуроки. При таком изучении у человека становятся задействованы несколько видов запоминания информации. Всё это положительно влияет на конечный результат.

ВидеоКурс-Бестселлер Разговорного Английского: https://www.bistroenglish.com/course/
Чаще всего типы уроков описываются на сайте. Однако есть и такие курсы, где данная информация указывается в программе материала для обучения.

При обучении, которое совмещают в себе видео- и аудиоуроки, навыки произношения, грамматики и лексики становятся более результативными.

2. Курс должен быть составлен совместно русскоязычным преподавателем и носителем английского языка



Только носитель языка может объяснить все встречающиеся подводные камни и тонкости, а русскоязычный преподаватель сможет доступно донести до нас. При такой совместной работе обучение становится максимально эффективным, потому что вы узнаёте не только классический набор слов и фраз, но и сможете понять все языковые уловки, которые пригодятся в дальнейшем при общении с англоязычными людьми.

Учим английский для начинающих весело и просто!: https://www.bistroenglish.com/anglijskij-yazyk-dlya-nachinayushhih-anglijskij-onlajn/

Курсов такого формата совсем немного, но польза от них колоссальная.

3. Разумная стоимость курса


Стоимость курса имеет не последнее место при его выборе. Конечно, всем нам хотелось бы низкую цену, однако и результативность скорее всего будет такой же. Но и завышенная цена не всегда гарантирует очень высокий результат. Поэтому выбор стоит останавливать на адекватной стоимости. Труд организаторов должен быть оценен по заслугам и при этом оставаться доступным.

4. Положительные отзывы


Кто оценит эффективность курса лучше учеников? Люди, прошедшие обучение, в отзывах делятся своими результатами и достижениями, рассказывают о своем мнении. Внимательно изучите все “за” и “против”.

Сейчас многие организаторы делают себе репутацию “ненастоящими” отзывами. Кроме сайта постарайтесь найти отзывы о курсе на независимых платформах, где сложнее искусственно наработать себе репутацию.

Вот сейчас вы знаете все основные критерии удачного онлайн-курса по изучению английского языка. Смело выбирай самый оптимальный и начинай обучение!

 
 
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