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«Противостоять можно только коллективными усилиями». Парламентарии стран ОДКБ обсуждают вопросы безопасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Парламентарии стран ОДКБ 30 ноября обсуждают вопросы безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О непростой геополитической ситуации говорят и белорусы.
На 13 пленарном заседании Парламентской Ассамблеи заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко отметил, что вырос риск прямого иностранного вмешательства во внутренние дела стран ОДКБ. В связи с пандемией диалог проходит в формате видеоконференции. Всего на повестке 12 вопросов. Особое внимание – обеспечению кибербезопасности и противодействию незаконному обороту наркотиков.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
По словам Анатолия Исаченко, в условиях нарастания глобальных террористических угроз актуальна деятельность ОДКБ по реализации Контртеррористической стратегии ООН. Кроме того, организации Договора о коллективной безопасности необходимо наращивать контакты также с ОБСЕ, СНГ и ШОС.
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«Противостоять можно только коллективными усилиями». Парламентарии стран ОДКБ обсуждают вопросы безопасности
Новости Беларуси. Парламентарии стран ОДКБ 30 ноября обсуждают вопросы безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О непростой геополитической...
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