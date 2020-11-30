Спросили у МТС, будут ли компенсации за время без интернета в ноябре. Что нам ответили

Источник материала: Tut.by

Недавно А1 рассказал о порядке компенсаций абонентам из-за частично неработающего в ноябре мобильного интернета. Мы спросили у МТС, будут ли подобные действия с их стороны. Вот что нам ответил оператор.





На сайте компании появилась новость , что абоненты МТС могут воспользоваться персональными бонусами до конца декабря:

— МТС предлагает воспользоваться персональными бонусами абонентам (физическим лицам) с 1 по 31 декабря 2020 года. В зависимости от тарифного плана клиенты оператора могут выбрать одно из предложений: дополнительный голосовой, интернет-трафик, бесплатный доступ к сервису МТС ТВ или принять участие в специальной бонусной программе.

Абоненты МТС могут выбрать один из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней, 300 бонусных баллов или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ в течение семи дней. Чтобы получить бонусы, необходимо отправить USSD-запрос.

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