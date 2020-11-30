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Спросили у МТС, будут ли компенсации за время без интернета в ноябре. Что нам ответили

30.11.2020 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно А1 рассказал о порядке компенсаций абонентам из-за частично неработающего в ноябре мобильного интернета. Мы спросили у МТС, будут ли подобные действия с их стороны. Вот что нам ответил оператор.


На сайте компании появилась новость, что абоненты МТС могут воспользоваться персональными бонусами до конца декабря:

— МТС предлагает воспользоваться персональными бонусами абонентам (физическим лицам) с 1 по 31 декабря 2020 года. В зависимости от тарифного плана клиенты оператора могут выбрать одно из предложений: дополнительный голосовой, интернет-трафик, бесплатный доступ к сервису МТС ТВ или принять участие в специальной бонусной программе.

Абоненты МТС могут выбрать один из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней, 300 бонусных баллов или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ в течение семи дней. Чтобы получить бонусы, необходимо отправить USSD-запрос.

Тарифный план

Бонус (один на выбор)

Срок действия бонуса

Как воспользоваться

Безлимитище

Безлимитище 2.0

Безлимитище+

50 минут на звонки во все сети Республики Беларусь

30 дней

*341#

МТС ТВ за 0 руб.

7 дней

*584#

300 бонусных баллов

Срок предоставления бонусных баллов определяются правилами акции «МТС-Бонус»

*905#

Супер, Супер 10, Супер 25, Супер max 50, Супер 8, Супер max, Супер max+, Супер Go, 4G лайт, 4G мини, 4G макси, 4G мега, ULTRA, Р300, Р600, Интернет, Onliner.by, RED, Близкий, Будь практичнее, Все для общения, Все свои, Детский, Легко сказать, Металлург, Общайся!, Оптима+10(Областной), Особый, Отличный, Персона, Рациональный, Родной.

1 ГБ мобильного интернета

30 дней

*342#

МТС ТВ за 0 руб.

7 дней

*584#

300 бонусных баллов

Срок предоставления бонусных баллов определяются правилами акции «МТС-Бонус»

*905#

 
Теги: Новости
 
 
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