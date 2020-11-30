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Спросили у МТС, будут ли компенсации за время без интернета в ноябре. Что нам ответили
Источник материала: Tut.by
Недавно А1
На сайте компании появилась
— МТС предлагает воспользоваться персональными бонусами абонентам (физическим лицам) с 1 по 31 декабря 2020 года. В зависимости от тарифного плана клиенты оператора могут выбрать одно из предложений: дополнительный голосовой, интернет-трафик, бесплатный доступ к сервису МТС ТВ или принять участие в специальной бонусной программе.
Абоненты МТС могут выбрать один из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней, 300 бонусных баллов или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ в течение семи дней. Чтобы получить бонусы, необходимо отправить USSD-запрос.
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МТС предлагает воспользоваться «персональными бонусами».
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