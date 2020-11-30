Американский боевик возглавил минский прокат. Успели посмотреть?

Источник материала: Tut.by

Как и всегда по понедельникам, AFISHA.TUT.BY делится, чем всю прошедшую неделю жил минский кинопрокат. Главным фильмом в интервале с 23 по 29 ноября стал американский боевик — и это не «Довод» . Рассказываем о нем и других новостях от столичных кинотеатров.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 23−29 ноября

Silver Screen cinemas

1. «Искусственный интеллект»

2. «На острие»

3. «Питер Пэн и Алиса в стране чудес»

4. «Афера по-голливудски»

5. «Взаперти»

«КиноМинска»

1. «Искусственный интеллект»

2. «Непосредственно Каха»

3. «Еще по одной»

4. «Питер Пэн и Алиса в стране чудес»

5. «Дорогие товарищи!»

«Falcon Club Бутик Кино»

1. «Искусственный интеллект»

2. «Довод»

3. «На острие»

4. «Дорогие товарищи!»

5. «Еще по одной»

«АртКинотеатр»

1. «Непосредственно Каха»

2. «Взаперти»

3. «Искусственный интеллект»

4. «На острие»

5. «Кот под прикрытием»



Кадр из фильма «Искусственный интеллект»

Минчане свой выбор сделали почти единогласно: главной премьерой недели в трех крупных сетях кинотеатров стал свежий американский фильм «Искусственный интеллект» . И только на киноплощадках «АртКинотеатра» зрители отдали предпочтение российской комедии «Непосредственно Каха» — одному из лидеров прошлой и позапрошлой недель.

Помимо «Искусственного интеллекта», в списке популярных фильмов числятся сразу две премьеры: российская драма «На острие» о борьбе двух фехтовальщиц (одна из них — Светлана Ходченкова ) и костюмированная сказка «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» с чернокожими актерами в главных ролях и прекрасной Анджелиной Джоли в образе их матери.

И еще. Главный фильм осени «Довод» уже, по всей видимости, посмотрели все, кто хотел — вторую неделю подряд он фигурирует только в топе «Falcon Club Бутик Кино». Для тех, кто его еще не видел, но был бы не против, рекомендуем взять билет на сеанс уже сейчас: есть вероятность, что прокат картины закончится 2 декабря. А такое кино нужно смотреть исключительно на большом экране ( и вот почему ).

Расскажем подробнее о картине, которая обратила на себя внимание белорусских зрителей. Это комедия Бена Фэлкоуна, автора сериальных хитов нулевых «Кости», «Девочки Гилмор» и «Меня зовут Эрл». На главную и довольно ироничную роль в свой фильм Бен в очередной позвал супругу Мелиссу Маккарти, звезду многих его проектов. У пары получилось по-семейному теплое и трогательное кино, при том что это яркая смесь истории Золушки и «Черного зеркала».

Так о чем это кино? Если коротко, искусственный интеллект выбрал женщину в качестве образца для наблюдений за человечеством. В зависимости от поведения героини высший компьютерный разум решит, оставлять несовершенных людишек в живых или стереть с лица Земли.

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Выбор редакции — «Человек из Подольска»

Если хотите сходить в кино, но фильмы из списка популярных вас не прельщают, попробуем помочь. Сейчас в прокате идет «Человек из Подольска» — драма по суперуспешной пьесе российского драматурга Дмитрия Данилова ( спектакль по ней вы могли видеть в Молодежном театре в Минске). Теперь за известную и очень страшную историю о милицейском беспределе и абсурде взялся молодой российский актер Семен Серзин, и это его дебют.

По сюжету, Николай любит Амстердам, но живет в Подольске, мечтает о музыкальной карьере, но занимает скромную должность в районной газете. Внезапное задержание московской полицией вовлекает его в смешной и страшный аттракцион, исход которого невозможно предсказать. Точно ли он находится в полицейском участке, кто эти требовательные интеллектуалы в погонах и откуда им все про него известно?..