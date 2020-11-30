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Шейный остеохондроз, артроз, переломы… Собираем вопросы для травматолога-ортопеда
Источник материала: Tut.by
Как избавиться от косточки на ноге? На какой стадии артроза необходимо эндопротезирование сустава и возможна ли альтернатива операции? Нужно ли исправлять плоскостопие взрослым? Какие органосохранные операции проводятся сегодня для пациентов со злокачественными опухолями костей? Собираем ваши вопросы о профилактике, диагностике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.
На вопросы ответит Олег Петрович Кезля, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор.
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Собираем ваши вопросы о профилактике, диагностике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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