А1 рассказал, как будет компенсировать не работавший в ноябре мобильный интернет

Источник материала: Tut.by

А1 рассказал о порядке компенсации абонентам в связи с ограничениями работы мобильного интернета в Минске в ноябре.





Оператор заявил:

— В связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске 1, 8, 15, 22 и 29 ноября 2020 года (общее время некорректной работы сервиса составило 29 часов 20 минут), связанными с выполнением требований уполномоченных государственных органов и возникшими по независящим от компании причинам, руководством А1 принято решение о проведении компенсаций абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), которые столкнулись с проблемой недоступности сервисов в указанный период, в соответствии со следующим алгоритмом:

Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами, абонентская плата которых включает интернет-трафик и составляет менее 10,00 руб. в месяц, будет предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 1 ГБ интернет-трафика сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 10,00, но менее 15,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 2 ГБ интернет-трафика, бесплатных 50 минут для звонков во все сети либо 100 SMS сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 15,00, но менее 30,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 5 ГБ интернет-трафика, бесплатных 100 минут для звонков во все сети либо 250 SMS сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 30,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 10 ГБ интернет-трафика, бесплатных 250 минут для звонков во все сети либо 300 SMS сроком на 30 дней. Абонентам (физическим лицам) тарифного плана «Бизнес-класс», «Раздавай Wi-Fi Pro», «Smart Бесконечный», абонентам тарифного плана «Без Лимита», подключившимся в рамках акций «Специальное предложение для новых абонентов (с 07.09 по 06.10.2020), «Бонусы для новых абонентов тарифного плана «Без Лимита» (с 07.10 по 15.11.2020), «Бонусы для новых абонентов тарифных планов актуальной линейки «Комфорт» и «Без Лимита» (с 16.11 по 29.11.2020) и «Верни свой номер в сеть А1» (с 21.09 по 29.11.2020) и непрерывно обслуживающимся на нем с активной услугой «Безлимит минут во все сети» и списанием стоимости абонентской платы 1, 8, 15, 22 или 29 ноября 2020 года, будет предоставлена компенсация в размере 100% стоимости абонентской платы за один день. Абонентам мобильной связи — юридическим лицам, а также физическим лицам, обсуживающимся по индивидуальной корпоративной программе, будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ в размере 100% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик (за исключением M2M тарифных планов), вне зависимости от объема и скорости — в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

Если тарифный план включает безлимитные звонки (например, тарифы линейки «Комфорт+») или у абонента подключен пакет «Безлимит минут во все сети», то пользователю предоставят возможность подключить пакет интернет-трафика или SMS. Если тарифный план включает безлимитный интернет-трафик (например «Без Лимита»), то абоненту предложат пакет минут во все сети или SMS. Абонентам тарифных планов для модемов и планшетов будет предложен только пакет интернет-трафика.

Как подключить компенсационный пакет

Абоненты — физические лица с 7 по 31 декабря получат интерактивные SMS-уведомления с предложением выбрать компенсационный пакет. Чтобы выбрать интересующий пакет компенсации, получателю SMS по 31 декабря 2020 года необходимо отправить ответное SMS с порядковым номером пакета, указанного в SMS.

После этого компенсационный пакет будет начислен в соответствии с описанным выше алгоритмом. Корректировки абонентских плат абонентам — юридическим лицам проведут в автоматическом режиме, их учтут в счете за декабрь.

Для отправки данных интерактивных сообщений А1 использует пятизначный код, начинающийся на 411 (в диапазоне от 41118 до 41134), который появится на экране смартфона абонента как номер отправителя. Отправка абонентом ответного сообщения на этот номер с выбранным пакетом не тарифицируется.

Чтобы воспользоваться соответствующим пакетом, у абонента должен быть подключен сервис мобильного интернета либо телефония.

Напомним: в МТС также рассказали о «персональных бонусах» для абонентов, которыми можно воспользоваться до конца декабря.