Источник материала: Хартия'97

США готовят новые санкции против «Северного потока - 2» 30.11.2020, 14:29

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Санкции помешают переоборудовать судно «Академик Черский».

Члены Конгресса США пришли к согласию о новых санкциях, направленных на то, чтобы «похоронить» строительство газопровода «Северный поток - 2», пишет в воскресенье, 29 ноября, The Wall Street Journal . По данным издания, очередные штрафные меры могут «стать победой» для двух украинских лоббистов.

Как сообщает WSJ, представитель украинской компании «Нафтогаз» Вадим Гламаздин и сотрудник Совета национальной безопасности Украины Александр Харченко четыре года пытались убедить администрацию Трампа в необходимости санкций. Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза привели к тому, что из-за ограничительных мер строительство «Северного потока - 2» в прошлом году остановилось.До окончания проекта не хватает около 76 км.

Санкции помешают переоборудовать судно «Академик Черский»

Чтобы закончить газопровод, судно-трубоукладчик «Академик Черский» должно быть переоборудовано для работы с трубами большего диаметра. Как сообщает WSJ, новые санкции будут нацелены на компании, которые будут заниматься переоборудованием, а также на предприятия, которые должны страховать, инспектировать и сертифицировать «Северный поток - 2». «Теперь украинцы чувствуют, что находятся в двух шагах от успеха», - пишет The Wall Street Journal.

Новые санкции «станут последним гвоздем в крышку гроба этого проекта», заявил Вадим Гламаздин. По его словам, после вступления ограничительных мер в силу, не будет «никакого практического способа» достроить газопровод.

Прокладку «Северного потока - 2» обещали возобновить в декабре

28 ноября представитель компании Nord Stream 2 AG заявил, что работы по прокладке газопровода «Северный поток - 2» возобновятся в начале декабря. В компании отметили, что речь идет об укладке отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода.

На настоящий момент газопровод достроен более чем на 90 процентов, 16 километров последнего участка, который осталось проложить, находится в пределах исключительной экономической зоны Германии, а остальные - в водах Дании. Предполагалось, что «Северный поток - 2» будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что «Газпром» выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019 года проект полностью встал. Швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для «Северного потока - 2» и вывела свои суда из Балтийского моря из-за угрозы санкций США.

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