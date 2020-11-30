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В Минске проходит Марш Мудрости (Онлайн)

30.11.2020 14:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске проходит Марш Мудрости (Онлайн)

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  • 30.11.2020, 14:17
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В Минске проходит Марш Мудрости (Онлайн)
Архивное фото tut.by

Пенсионеры и медики вышли на протест.

Сегодня в Минске проходит традиционный Марш пенсионеров и медиков. Акция началась на площади Независимости. Затем участники протеста начали движение по проспекту.

Сайт Charter97.org вел онлайн трансляцию с Марша.

14:38 Основная колонна продолжает движение по проспекту Независимости.

14:26 Бабушки и дедушки поют «Священную войну». Сегодня в Беларуси снова приходится бороться с фашизмом.

14:22 Довольно резкий плакат от участника Марша.


14:16 Силовики не дали колонне идти по проспекту, однако люди пошли по проезжей части в обход.

14:12 Пенсионеры и медики начали движение по проспекту Независимости. Лукашисты мешали началу Марша, оцепив площадь Независимости, однако это не помешало людям собраться.

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Теги: Минск
 
 
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Пенсионеры и медики вышли на протест.
 
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