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Студенты БГЭУ: Пора сопротивляться

30.11.2020 14:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Студенты БГЭУ: Пора сопротивляться

  • 30.11.2020, 14:00
  • 1,543
Студенты БГЭУ: Пора сопротивляться

Учащиеся с самого утра расклеивают по университету листовки.

В Минске студенты Белорусского государственного экономического университета с самого утра расклеивают по университету листовки: «Хватит бояться, пора сопротивляться», «ОМОН сможет защитить диплом?» и другие.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».





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Теги: Минск
 
 
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Учащиеся с самого утра расклеивают по университету листовки.
 
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