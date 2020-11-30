Источник материала: Хартия'97

Студенты БГЭУ: Пора сопротивляться 30.11.2020, 14:00

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Учащиеся с самого утра расклеивают по университету листовки.

В Минске студенты Белорусского государственного экономического университета с самого утра расклеивают по университету листовки: «Хватит бояться, пора сопротивляться», «ОМОН сможет защитить диплом?» и другие.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста» .

















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