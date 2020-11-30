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Сергей Тихановский останется под стражей как минимум до конца февраля

30.11.2020 14:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: gs.by

Срок содержания Тихановского под стражей продлен на три месяца.

Как сообщила РИА Новости адвокат Наталья Мацкевич, предыдущий срок содержания под стражей у Сергея Тихановского закончился 29 ноября. Он уже провел в заключении полгода. Тихановский был задержан 29 мая в Гродно на предвыборном пикете Светланы Тихановской. Позже ему было предъявлено обвинение  в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси) и  в "воспрепятствовании работы Центризбиркома" (ст. 191).

В данный момент Тихановскому предъявлено новое обвинение – по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).  

Как сообщила Мацкевич, пока Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей на три месяца. При этом адвокат не исключила, что в связи с новым обвинением срок может быть снова продлен и в феврале. Подробности обвинения адвокат не сообщила, сославшись на подписку о неразглашении.

 
Теги: Гродно
 
 
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Срок содержания Тихановского под стражей продлен на три месяца.
 
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