|
Сергей Тихановский останется под стражей как минимум до конца февраля
30.11.2020 14:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: gs.by
Срок содержания Тихановского под стражей продлен на три месяца.
Как сообщила
В данный момент Тихановскому предъявлено новое обвинение – по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).
Как сообщила Мацкевич, пока Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей на три месяца. При этом адвокат не исключила, что в связи с новым обвинением срок может быть снова продлен и в феврале. Подробности обвинения адвокат не сообщила, сославшись на подписку о неразглашении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Срок содержания Тихановского под стражей продлен на три месяца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)