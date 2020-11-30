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Санду хочет поднять вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья
30.11.2020 14:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.myseldon.com
В Кремле считают, что инициатива нового президента Молдовы может привести к дестабилизации ситуации в Приднестровье.
Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости вывести российских военных из Приднестровья и вывезти оружие, которое они охраняют, передает
Кремль отреагировал на инициативу Санду негативным прогнозом. "Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, конечно, может привести к серьезной дестабилизации. Мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане", — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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В Кремле считают, что инициатива нового президента Молдовы может привести к дестабилизации ситуации в Приднестровье.
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