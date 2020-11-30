Санду хочет поднять вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья

Источник материала: Ежедневник

фото: news.myseldon.com

В Кремле считают, что инициатива нового президента Молдовы может привести к дестабилизации ситуации в Приднестровье.

Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости вывести российских военных из Приднестровья и вывезти оружие, которое они охраняют, передает РИА Новости . Этот вопрос Санду намерена обсудить с Москвой. Молдавский президент полагает, что российскую миссию миссию следует трансформировать в гражданскую под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Кремль отреагировал на инициативу Санду негативным прогнозом. "Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, конечно, может привести к серьезной дестабилизации. Мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане", — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.