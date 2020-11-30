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Новый президент Молдавии не хочет погашать газовый долг Приднестровья

30.11.2020 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовался потребителями неподконтрольного ему левобережья Днестра, где расположена самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), несправедливо и нечестно.

Об этом заявила в интервью телеканалу РБК избранный президент Молдавии Майя Санду.

«На правом берегу у нас почти нет долгов «Газпрому», потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — сказала она.

По словам Санду, общий размер долга составляет сейчас около $7,5 млрд, и на правом берегу Днестра люди только и говорят о том, на левом берегу за газ не платят.

«А потом уже начинается весь этот разговор — а кто будет платить за огромный долг Приднестровья за газ? [...] Это большая проблема, но ее нужно решать», — отмечает Санду.

Вскоре после победы во втором туре выборов президента Молдавии Санду, за которую, по данным ЦИК, проголосовало более 57% пришедших на участки избирателей, заявила, что не признает долги за газ, накопленные ПМР.

«Правобережная Молдова платит за газ, в том числе российский. Поэтому даже если Приднестровье использует газ бесплатно и говорит, что долг ложится на Молдову, — это не так. Мы никогда не признаем этот долг. Это долг «властей» Приднестровья, и никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет», — заявила Санду в интервью изданию «Европейская правда».

В своем отчете за третий квартал 2020 года «Газпром» сообщил, что Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ удовлетворил его иск о взыскании с АО «Молдовагаз» (50% акций компании принадлежит «Газпрому») в счет погашения долга за поставленный в 2017 году газ более $246 млн. В том же документе говорится, что задолженность Молдовы в 2011–2019 годах росла из-за неплатежей потребителей Приднестровья.

В отчете на сайте «Молдовагаз» указано, что на 31 декабря 2019 года долг компании перед «Газпромом» составлял более 109 млрд лей (свыше $6,3 млрд), а перед связанной с «Газпромом» компанией «Факторинг Финанс» еще более 20,6 млрд лей (свыше $1,1 млрд).

 
 
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