Оператор А1 оценил в 29 часов ноябрьские отключения и перебои связи

Источник материала: АФН

Общее время отключения или ограничения связи, в том числе и мобильного интернета, во время протестных акций в Минске в ноябре составило 29 часов 20 минут.

Ограничения по требованию уполномоченных государственных органов (А1 упорно отказывается называть органы) вводились 1, 8, 15, 22 и 29 ноября 2020 года.

В этой связи, А1 принято решение о проведении компенсаций абонентам в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами, абонентская плата которых включает интернет-трафик и составляет менее 10,00 руб. в месяц, будет предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 1 ГБ интернет-трафика сроком на 30 дней.

2. Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 10,00, но менее 15,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 2 ГБ интернет-трафика, бесплатных 50 минут для звонков во все сети либо 100 SMS сроком на 30 дней.

3. Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 15,00, но менее 30,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 5 ГБ интернет-трафика, бесплатных 100 минут для звонков во все сети либо 250 SMS сроком на 30 дней.

4. Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 30,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 10 ГБ интернет-трафика, бесплатных 250 минут для звонков во все сети либо 300 SMS сроком на 30 дней.

5. Абонентам (физическим лицам) тарифного плана «Бизнес-класс», «Раздавай Wi-Fi Pro», «Smart Бесконечный», абонентам тарифного плана «Без Лимита», подключившимся в рамках акций «Специальное предложение для новых абонентов (с 07.09 по 06.10.2020), «Бонусы для новых абонентов тарифного плана «Без Лимита» (с 07.10 по 15.11.2020), «Бонусы для новых абонентов тарифных планов актуальной линейки «Комфорт» и «Без Лимита» (с 16.11 по 29.11.2020) и «Верни свой номер в сеть А1» (с 21.09 по 29.11.2020) и непрерывно обслуживающимся на нем с активной услугой «Безлимит минут во все сети» и списанием стоимости абонентской платы 1, 8, 15, 22 или 29 ноября 2020 года, будет предоставлена компенсация в размере 100% стоимости абонентской платы за один день.

6. Абонентам мобильной связи юридическим лицам, а также физическим лицам, обсуживающимся по индивидуальной корпоративной программе, будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ в размере 100% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик (за исключением M2M тарифных планов), вне зависимости от объема и скорости – в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

Абоненты-физические лица в период с 7 по 31 декабря получат интерактивные SMS-уведомления с предложением выбрать компенсационный пакет.

Корректировки абонентских плат абонентам-юридическим лицам будут проведены в автоматическом режиме и будут учтены в счете за декабрь.