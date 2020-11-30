Предприятие "Речицадрев" в ближайшее время станет частью концерна "Беллесбумпром", в результате чего потеряет самостоятельность в принятии решений. Концерн же не видит целесообразности в финансировании "Спутника".





pressball.by , руководству речицкого клуба после этого оставалось обратиться за помощью в нефтяную компанию "Белоруснефть", однако та намерена оказывать помощь "Гомелю", который по итогам сезона также завоевал право выступать в высшей лиге. По сведениям, руководству речицкого клуба после этого оставалось обратиться за помощью в нефтяную компанию "Белоруснефть", однако та намерена оказывать помощь "Гомелю", который по итогам сезона также завоевал право выступать в высшей лиге.





Если в ближайшее время ситуация не изменится, то "Спутник" вынужденно объявит о самороспуске.



