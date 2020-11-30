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Футбол. Речицкий "Спутник" находится на грани роспуска
Источник материала: Партизан
Завоевавший по итогам сезона право играть в высшей лиге чемпионата Беларуси речицкий "Спутник" оказался на грани ликвидации. Главный спонсор клуба предприятие "Речицадрев" далее не сможет ему помогать.
Предприятие "Речицадрев" в ближайшее время станет частью концерна "Беллесбумпром", в результате чего потеряет самостоятельность в принятии решений. Концерн же не видит целесообразности в финансировании "Спутника".
По сведениям
Если в ближайшее время ситуация не изменится, то "Спутник" вынужденно объявит о самороспуске.
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Завоевавший по итогам сезона право играть в высшей лиге чемпионата Беларуси речицкий "Спутник" оказался на грани ликвидации. Главный спонсор клуба предприятие...
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