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Футбол. Речицкий "Спутник" находится на грани роспуска

30.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Завоевавший по итогам сезона право играть в высшей лиге чемпионата Беларуси речицкий "Спутник" оказался на грани ликвидации. Главный спонсор клуба предприятие "Речицадрев" далее не сможет ему помогать.

Предприятие "Речицадрев" в ближайшее время станет частью концерна "Беллесбумпром", в результате чего потеряет самостоятельность в принятии решений. Концерн же не видит целесообразности в финансировании "Спутника".

По сведениям pressball.by, руководству речицкого клуба после этого оставалось обратиться за помощью в нефтяную компанию "Белоруснефть", однако та намерена оказывать помощь "Гомелю", который по итогам сезона также завоевал право выступать в высшей лиге.

Если в ближайшее время ситуация не изменится, то "Спутник" вынужденно объявит о самороспуске.
 
Теги: Гомель
 
 
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Завоевавший по итогам сезона право играть в высшей лиге чемпионата Беларуси речицкий "Спутник" оказался на грани ликвидации. Главный спонсор клуба предприятие...
 
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