Один из охранников Путина покончил с собой прямо на территории Кремля

Об этом сообщает Baza, а также ТАСС со ссылкой на источники.





По данным Baza, погибший — Михаил Захаров. Коллеги Захарова сообщили Baza, что причиной произошедшего «могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки».





Baza утверждает, что Захаров работал в 5 отделе управления личной охраны службы охранных мероприятий ФСО.





Источник ТАСС в свою очередь отрицает, что покончивший с собой сотрудник ФСО служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента.





По словам собеседника агентства, по факту произошедшего проводится проверка.



