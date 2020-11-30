ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Один из охранников Путина покончил с собой прямо на территории Кремля

30.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля.

Об этом сообщает Baza, а также ТАСС со ссылкой на источники.

По данным Baza, погибший — Михаил Захаров. Коллеги Захарова сообщили Baza, что причиной произошедшего «могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки».

Baza утверждает, что Захаров работал в 5 отделе управления личной охраны службы охранных мероприятий ФСО.

Источник ТАСС в свою очередь отрицает, что покончивший с собой сотрудник ФСО служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента.

По словам собеседника агентства, по факту произошедшего проводится проверка.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Да страйку на «Беларуськаліі» далучыліся яшчэ 3 супрацоўнікі, агулам ужо пад сотню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика