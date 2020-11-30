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Внешний госдолг с начала года вырос на миллиард долларов

30.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный долг Беларуси на 1 ноября 2020 года составил 57,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%, сообщает Минфин.

Внешний госдолг по состоянию на 1 октября 2020 года составил 18,1 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 5,8%, передает TUT.BY

В январе-октябре 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 2,549 млрд долларов:

1391,5 млн долларов — облигации, размещенные на внешних рынках;

505 млн долларов — правительства и банков России;

500 млн долларов — ЕФСР;

89,7 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;

54,7 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития;

8 млн долларов — ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга по итогам девяти месяцев составило 1,388 млрд долларов:

617,6 млн долларов — правительству и банкам России;

390,7 млн долларов — банкам Китая;

264,8 млн долларов — ЕФСР;

111,6 млн долларов — МБРР;

2,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ;

0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 ноября 2020 года составил 10,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,2%.

В январе-октябре размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 297,6 млн долларов и 300 млн рублей. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 586,9 млн долларов и 173,5 млн рублей.

Напомним, в 2020 году расходы на погашение госдолга составят 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. 

При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема. Ситуацию осложняет девальвация рубля более чем на 20% к доллару с начала года.
 
 
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Государственный долг Беларуси на 1 ноября 2020 года составил 57,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%, сообщает Минфин.
 
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