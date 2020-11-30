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Любимую не отдают - ее убивают: парень с видео из автозака в больнице с переломами и сотрясением
Источник материала: Партизан
Вчера появилось видео "беседы" силовиков и мужчины, которая состоялась в машине для перевозки личного состава.
фото носит иллюстративный характер
В данный момент мужчина в сознании, но пока общаться с журналистами на тему видео и задержания отказывается.
— У меня сотрясение мозга, сломан нос, трещина, также пострадала левая щека, — говорит Ян. — По самочувствию... Лежать могу, сидеть трудно...
Сколько мужчина пробудет в больнице, пока неизвестно.
Напомним, на вчерашнем видео задержанный сообщает, что он дизайнер-фрилансер. На вид похоже, что он сильно избит. Голоса за кадром задают вопросы — мужчина, задыхаясь, пытается отвечать. В конце просит прощения.
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Вчера появилось видео "беседы" силовиков и мужчины, которая состоялась в машине для перевозки личного состава.
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