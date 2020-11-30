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За ноябрь рубль девальвировался к евро до минимума почти за три месяца

30.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доллар и евро подорожали к белорусскому рублю уже пятый раз подряд. Стоимость валютной корзины сегодня выросла на 0,07% до максимума за 75 дней.

Курс доллара вырос на 0,0056 BYN до 2,5873 BYN/USD и оказался на максимуме за 25 дней. Сегодня доллар подорожал уже пятый раз подряд. Общее укрепление за это время составило 0,0359 BYN.

Курс евро подскочил ещё на 0,0193 BYN до 3,0987 BYN/EUR и с максимума за 23 дня подскочил до максимума за 82 дня.

За последние пять торговых сессий европейская валюта подорожала на 0,0703 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0074 BYN до 3,3982 BYN/100 RUB и покинул максимум за 70 дней, на котором оказался по итогам пятничных торгов. Стоимость сотни российских рублей вернулась к уровню начала года.

За предшествующие десять торгов рубль РФ дорожал девять раз, его стоимость за это время выросла на 0,0841 BYN.

Итоги четвёртой недели ноября на валютном рынке Беларуси

Если три недели подряд белорусскому рублю удавалось дорожать к доллару и евро, то на четвёртой неделе он не удержался и начал быстро дешеветь сразу ко всем валютам:

курс доллара +0,0295 BYN (+1,16%);
курс евро +0,0494 BYN (+1,63%);
курс российского рубля +0,0692 BYN (+2,08%);
валютная корзина +1,42%

Итоги ноября 2020

В ноябре белорусский рубль смог существенно подорожать к доллару, но пришлось девальвироваться к евро и российскому рублю:

курс доллара −0,0479 BYN (−1,82%);
курс евро +0,0209 BYN (+0,68%);
курс российского рубля +0,0766 BYN (+2,30%);
валютная корзина +0,62%.

Центробанк России

Банк России повысил официальный курс доллара на завтра на 34 копейки до 76,1999 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра подскочил на 74 копейки до 91,2037 RUB/EUR.

Итоги ноября 2020 на валютном рынке РФ

Российский рубль существенно подорожал к евро и ещё больше к доллару по итогам месяца:

курс доллара -3,1324 RUB (-3,95%);
курс евро -1,4247 RUB (-1,54%). 

Напомним, что 2 ноября ЦБ повысил курс евро до исторического максимума.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар и евро подорожали к белорусскому рублю уже пятый раз подряд. Стоимость валютной корзины сегодня выросла на 0,07% до максимума за 75 дней.
 
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