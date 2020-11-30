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Столб пепла на 7 километров. В России произошло извержение самого высокого действующего вулкана Евразии
Источник материала: СТВ
Новости России. Самый высокий действующий вулкан Евразии выбросил столб пепла на семь километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности. За активностью горы следят специалисты. На данный момент пеплопадов в близлежащих населенных пунктах не зафиксировано. Извержение Ключевского возобновилось спустя два месяца, в начале октября. Этот выброс пепла стал вторым за сутки.
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Столб пепла на 7 километров. В России произошло извержение самого высокого действующего вулкана Евразии
Новости России. Самый высокий действующий вулкан Евразии выбросил столб пепла на семь километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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