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Реформировать монархию, распустить правительство. Чего хотят протестующие в Таиланде?

30.11.2020 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. В Таиланде не прекращаются многотысячные акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая масштабная демонстрация уже не в первый раз состоялась в Бангкоке.

Реформировать монархию, распустить правительство. Чего хотят протестующие в Таиланде?

Реформировать монархию, распустить правительство. Чего хотят протестующие в Таиланде?

Там требуют реформировать монархию, распустить правительство, а также внести поправки в Конституцию. Именно этот вопрос считается наиболее сложным. Дело в том, что любая критика в адрес короля Таиланда карается тюремным заключением. На минувшей неделе власти обвинили 12 лидеров протеста в нарушении закона о клевете на монархию. За это им грозит от 3 до 15 лет тюрьмы.

Реформировать монархию, распустить правительство. Чего хотят протестующие в Таиланде?

Реформировать монархию, распустить правительство. Чего хотят протестующие в Таиланде?

Протестующие требуют ограничить полномочия короля. Они прошли маршем к армейским казармам Королевской гвардии. Многие несли больших надувных уток, которые стали своеобразным талисманом протеста. Зачастую подобные акции заканчиваются жесткими столкновениями с полицейскими.

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Новости Таиланда. В Таиланде не прекращаются многотысячные акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая масштабная демонстрация уже не в...
 
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