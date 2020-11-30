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Бей своих… «Бусик» силовиков сбил бойца на глазах людей
Источник материала: Навiны
Во время акций по разгону мирного протеста микроавтобус силовых органов сбил одного из бойцов.
Как видно на опубликованных кадрах темно серый «Форд» на небольшой скорости сбивает немного задержавшегося бойца-«оливку» (по характерному цвету обмундирования).
Впрочем, видимо, либо амуниция спасла, либо удар оказался не таким сильным — боец с помощью товарища поднялся, сказал пару слов водителю и побежал дальше.
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Во время акций по разгону мирного протеста микроавтобус силовых органов сбил одного из бойцов.
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