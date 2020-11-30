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Бей своих… «Бусик» силовиков сбил бойца на глазах людей

30.11.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во время акций по разгону мирного протеста микроавтобус силовых органов сбил одного из бойцов.

Бей своих… «Бусик» силовиков сбил бойца на глазах людей

Как видно на опубликованных кадрах темно серый «Форд» на небольшой скорости сбивает немного задержавшегося бойца-«оливку» (по характерному цвету обмундирования).

Впрочем, видимо, либо амуниция спасла, либо удар оказался не таким сильным — боец с помощью товарища поднялся, сказал пару слов водителю и побежал дальше.

 

 

 
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Во время акций по разгону мирного протеста микроавтобус силовых органов сбил одного из бойцов.
 
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