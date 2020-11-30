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«Единый ответ ЕС». Европарламент обсудит белорусский вопрос

30.11.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

1 и 2 декабря в Европарламенте вновь будут обсуждать ситуацию в Беларуси.

«Единый ответ ЕС». Европарламент обсудит белорусский вопрос
Фото pixabay.com

Как сообщает пресс-служба Европарламента, в первый день члены подкомитета ЕП по правам человека вместе с приглашенными экспертами обсудят международные усилия по расследованию нарушений прав человека в стране после президентских выборов.

Перед евродепутатами выступят спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен, докладчик по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ Вольфганг Бенедек и юрист-правозащитник, эксперт Международного комитета по расследованию пыток Евгения Андреюк.

2 декабря члены комитета ЕП по иностранным делам и депутаты национальных парламентов стран ЕС проведут заседание межпарламентского комитета. Один из вопросов повестки дня — «Единый ответ ЕС в поддержку демократических преобразований в Беларуси».

В дебатах примут участие экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархей, заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних действий Энрике Мора.

На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию «Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко», в которой призвал руководящие органы ЕС «поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси».

 
 
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1 и 2 декабря в Европарламенте вновь будут обсуждать ситуацию в Беларуси.
 
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