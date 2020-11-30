В Беларуси расходы госбюджета над его доходами составляют 600 миллионов

Республиканский бюджет по итогам января—октября 2020 года исполнен с дефицитом в объеме 0,6 млрд рублей, сообщает Министерство финансов Беларуси.





Месяцем ранее превышение расходов бюджета над его доходами составляло 1,8 млрд рублей. Таким образом, за октябрь дефицит бюджета сократился на 1,2 млрд рублей.

В январе—октябре доходы республиканского бюджета составили 19,6 млрд рублей, или 77,1% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 10,9 млрд рублей, или 88,3%. Налога на прибыль поступило 2,3 млрд рублей, или 60,1%. Акцизы поступили в сумме 2,5 млрд рублей, или 79,3%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,2 млрд рублей, или 66,4%.

На 1 ноября задолженность по налогам и сборам составила 202,5 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета за 10 месяцев составили 20,2 млрд рублей, или 72,4% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 9,6 млрд рублей (72,3%), на финансирование национальной экономики — 4,3 млрд рублей (73,1%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 14,4 млрд рублей (78,2%).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 14,3 млрд рублей, или 83,1% утвержденного годового плана. Расходы фонда составили 14,1 млрд рублей, или 82,3%. Профицит бюджета ФСЗН составил 0,2 млрд рублей.

В текущем году потери белорусского бюджета составят до 3 млрд рублей, заявил журналистам 10 ноября министр финансов Юрий Селиверстов.

По словам главы Минфина, выпадение доходов бюджета связано с сокращением прибыли предприятий, а также с уменьшением доходов от внешнеэкономической деятельности, в том числе нефтяных доходов.

«По году мы видим, что в бюджет недопоступит порядка, наверное, 2,5-3 млрд рублей», — сказал Селиверстов.

Следует отметить, что закон о республиканском бюджете на 2020 год предполагает его дефицит почти в 1 млрд рублей. Власти закладывали такой дефицит из-за выпадения нефтяных доходов, вызванного российским налоговым маневром, и роста расходов в связи с планами по увеличению зарплат в бюджетной сфере.