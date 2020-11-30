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Работает приемочная комиссия. Строительство «БК Капитал Центр» почти завершено

30.11.2020 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Работы по возведению этого здания начались всего три года назад. Предшествовала им неоднозначная реакция на снос музея Великой Отечественной войны и многосторонняя критика проекта, который как простые люди, так и именитые архитекторы сочли неуместным, громоздким и старомодным. Но как бы ни возмущалась общественность, дело продвигалось, и вот здание практически завершено. (По крайней мере, мы не получили еще один долгострой, да еще в самом центре.)

Работает приемочная комиссия. Строительство «БК Капитал Центр» почти завершено

Сербская компания «Дубай Вотер Фронт» завершает строительство многофункционального комплекса на Октябрьской площади, сообщает агентство «Минск-Новости». В составе объекта будут административные и торговые помещения, бизнес-апартаменты, помещения для предприятий общественного питания, подземный паркинг. Отделка фасада была выполнена еще в 2019-м ко II Европейским играм. Внутри же строительный процесс продолжался.

Сейчас работает приемочная комиссия. Планируется, что комплекс введут до конца нынешнего года, — прокомментировали в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома. — Правда, до его физического открытия пройдет еще некоторое время.

Работает приемочная комиссия. Строительство «БК Капитал Центр» почти завершено

Большинство горожан, проезжая или проходя мимо, успевает обратить внимание только на лицевую сторону здания и «праздничный» фасад, богато украшенный колоннами, пилястрами и гербом семьи Каричей (хотя до сих пор непонятно, почему именно он венчает постройку). На самом же деле у бизнес-центра есть огромный, невидимый со стороны площади, объем на тысячи и тысячи квадратных метров.

Работает приемочная комиссия. Строительство «БК Капитал Центр» почти завершено

«Кубик», уходящий вглубь двора, декорирован не так богато и разнообразно — разве что несколько полосок карнизов из «лепнины» досталось. Главный же акцент, разбавляющий тыльный фасад, — балкончики со стеклянным ограждением.




Арендаторы начнут обживать метры только в следующем году. Будет интересно понаблюдать, как быстро (с учетом текущей экономической и политической ситуации) заполнятся площади в самом центре столицы.

Работает приемочная комиссия. Строительство «БК Капитал Центр» почти завершено

 
Теги: Минск
 
 
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Работы по возведению этого здания начались всего три года назад. Предшествовала им неоднозначная реакция на снос музея Великой Отечественной войны и...
 
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