Операторы рассказали о компенсации за ноябрь. Суммарно интернета не было 29 часов и 20 минут

Источник материала: Onliner

Оператор А1 сообщил о мерах по компенсации для абонентов из-за периодически отсутствующего мобильного интернета в ноябре. Речь о 1-м, 8-м, 15-м, 22-м и 29-м числах месяца — это все воскресенья. Суммарно доступ к интернету был ограничен 29 часов и 20 минут. Как отмечает оператор, ограничение связано «с выполнением требований уполномоченных государственных органов», а также «возникшим по не зависящим от компании причинам».

Компенсации:

Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами, абонентская плата которых включает интернет-трафик и составляет менее 10,00 руб. в месяц, будет предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 1 ГБ интернет-трафика сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 10,00, но менее 15,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 2 ГБ интернет-трафика, бесплатных 50 минут для звонков во все сети либо 100 SMS сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 15,00, но менее 30,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 5 ГБ интернет-трафика, бесплатных 100 минут для звонков во все сети либо 250 SMS сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи — физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 30,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 10 ГБ интернет-трафика, бесплатных 250 минут для звонков во все сети либо 300 SMS сроком на 30 дней. Абонентам (физическим лицам) тарифного плана «Бизнес-класс», «Раздавай Wi-Fi Pro», «Smart Бесконечный», абонентам тарифного плана «Без Лимита», подключившимся в рамках акций «Специальное предложение для новых абонентов (с 07.09 по 06.10.2020), «Бонусы для новых абонентов тарифного плана «Без Лимита» (с 07.10 по 15.11.2020), «Бонусы для новых абонентов тарифных планов актуальной линейки «Комфорт» и «Без Лимита» (с 16.11 по 29.11.2020) и «Верни свой номер в сеть А1» (с 21.09 по 29.11.2020) и непрерывно обслуживающимся на нем с активной услугой «Безлимит минут во все сети» и списанием стоимости абонентской платы 1, 8, 15, 22 или 29 ноября 2020 года, будет предоставлена компенсация в размере 100% стоимости абонентской платы за один день. Абонентам мобильной связи — юридическим лицам, а также физическим лицам, обслуживающимся по индивидуальной корпоративной программе, будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ в размере 100% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик (за исключением M2M тарифных планов), вне зависимости от объема и скорости — в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

Абоненты-физлица получат 7—31 декабря SMS с предложением выбрать пакет компенсации. Оператор для этого использует пятизначный код, который начинается на 411. Он может быть в диапазоне от 41118 до 41134.

При безлимитных звонках абоненту предложат пакет интернет-трафика или SMS, а если подключен безлимитный трафик, A1 предложит на выбор пакет минут или SMS. Абонентам тарифных планов для модемов и планшетов будет предложен только пакет интернет-трафика.

Оператор МТС тоже предоставил своим абонентам «персональные бонусы»:







