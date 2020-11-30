Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубль продолжает откровенно слабеть. И это — не предел! Почему? Доллар начнет набирать вес по отношению к денежным единицам других стран.

Дело в том, что сегодняшнее удорожание доллара к рублю происходит на фоне удешевления американской валюты ко всем остальным. А это значит, что если доллар начнет набирать вес по отношению к денежным единицам других стран, удешевление рубля ускорится.Конечно, в первую очередь, мы говорим о российском рубле, но его тесная связь с белорусским собратом, свидетельствует о том, что ситуация на валютном рынке РФ будет продолжать оказывать сильное воздействие на «белку» в ближайшей перспективе.курс доллара вырос на 34 копейки, до 76,1999 RUBкурс евро увеличен на 74,08 копейки, до 91,2037 RUB— как видим, на мировых рынках в конце осени доллар отступает перед евро.доллар подорожал на 0,0056 (+0,22%), до 2,5873 белорусского рубляевро вырос на 0,0193 (+0,63%), до 3,0987 белорусского рубляроссийский рубль стал дешевле на 0,0074 (-0,22%). В итоге, за российскую валюту дают 3,3982 белорусского рубля, за сотню.