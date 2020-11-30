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Рубль продолжает откровенно слабеть. И это — не предел! Почему?

30.11.2020 15:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Рубль продолжает откровенно слабеть. И это — не предел! Почему?
Иллюстративное фото
Похоже, цены на нефть — основной источник оптимизма для курса рубля — больше не хотят расти. Кроме того, налоговый период остался где-то далеко позади. И теперь мы наблюдаем, как доллар и евро постепенно отвоевывают утраченные в ноябре позиции. Правда, есть один подвох, который может привести к еще большему обрушению рубля.

Дело в том, что сегодняшнее удорожание доллара к рублю происходит на фоне удешевления американской валюты ко всем остальным. А это значит, что если доллар начнет набирать вес по отношению к денежным единицам других стран, удешевление рубля ускорится.

Конечно, в первую очередь, мы говорим о российском рубле, но его тесная связь с белорусским собратом, свидетельствует о том, что ситуация на валютном рынке РФ будет продолжать оказывать сильное воздействие на «белку» в ближайшей перспективе.

30 ноября Банк России установил на 1 декабря следующие курсы валют:

курс доллара вырос на 34 копейки, до 76,1999 RUB

курс евро увеличен на 74,08 копейки, до 91,2037 RUB

— как видим, на мировых рынках в конце осени доллар отступает перед евро.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 ноября выглядят следующим образом:

доллар подорожал на 0,0056 (+0,22%), до 2,5873 белорусского рубля

евро вырос на 0,0193 (+0,63%), до 3,0987 белорусского рубля

российский рубль стал дешевле на 0,0074 (-0,22%). В итоге, за российскую валюту дают 3,3982 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар начнет набирать вес по отношению к денежным единицам других стран.
 
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